Kình ngư bơi TPHCM phá 3 kỷ lục quốc gia ngay ngày đầu thi đấu giải vô địch hồ 25m

Các gương mặt của đội bơi TPHCM đã xuất sắc phá 3 kỷ lục quan trọng tại ngày đầu tranh tài giải bơi-lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 diễn ra ở thành phố Huế.

Nguyễn Diệp Phương Trâm đã giành HCV và phá kỷ lục quốc gia nội dung 100m ngửa nữ. Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng 31-3, hồ bơi trung tâm tại thành phố Huế đã chứng kiến các cuộc so tài hấp dẫn của giải đấu. VĐV môn bơi tranh tài đầu tiên ở giải năm nay.

Ngay trong ngày đầu, các kình ngư của TPHCM đã tạo sự bứt phá đáng ghi nhận bằng việc đạt 4 HCV và phá 3 kỷ lục quốc gia giành cho hồ ngắn 25m.

Nguyễn Diệp Phương Trâm là người phá kỷ lục quốc gia đầu tiên trong ngày thi đấu. Tại nội dung 100m ngửa nữ, cô đã vượt qua Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên (TPHCM) và Nguyễn Ngọc Huyền Trân (Vĩnh Long) để về đích đầu tiên, giành HCV cự ly với thông số 1’00”68. Kết quả đã phá kỷ lục cũ từ năm 2024 của chính VĐV này là 1’01”34.

Tiếp đó, đội bơi TPHCM còn phá kỷ lục ở nội dung tiếp sức 4x100m tự do nữ. Đội hình Nguyễn Khả Nhi, Vũ Thị Phương Ánh, Vũ Thị Phương Anh và Nguyễn Diệp Phương Trâm đã về đích đầu tiên để có HCV với thời gian 3’51”48. Kết quả cũng phá kỷ lục quốc gia cũ của chính đội tiếp sức nữ TPHCM là 3’52”36. Ở nội dung này, đội tiếp sức nữ Quân đội có HCB còn HCĐ là đội tiếp sức Đà Nẵng.

Ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, một lần nữa đội TPHCM (Trần Duy Khôi, Bùi Sỹ Nhất, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Nguyễn Khả Nhi) đã về đích đầu tiên với kết quả 3’30”89 giành HCV và phá kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 3’54”57. Trong nội dung này, đội Đà Nẵng đã có HCB còn đội Hà Nội giành HCĐ. Đội tiếp sức Quân đội phạm quy nên không được tính thành tích.

Đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ của TPHCM. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong ngày thi đấu, giới chuyên môn còn chứng kiến một số cuộc so tài hấp dẫn khác và Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) giành HCV 50m bướm nữ - 27”00; Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) vô địch 200 tự do nam – 1’47”56; Trịnh Trường Vinh (TPHCM) vô địch 100m ngửa nam – 52”90; Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) giành HCV 50 ếch nữ - 32”26; Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) giành HCV 50 ếch nam – 59”53. Trong ngày thi đấu, các kình ngư Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Huy Hoàng đã tham gia tranh tài nhưng chưa đạt được HCV.

Tạm thời trên bảng tổng sắp, đội TPHCM đứng nhất với 4 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Đội Quân đội giữ hạng nhì với 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ và hạng ba là đội Đà Nẵng (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ).

MINH CHIẾN