Tuyển judo Nga giành 3 HCV ở Astana Grand Slam

Chủ tịch Liên đoàn Judo Nga, Sergei Soloveichik, nói rằng các VĐV và HLV của Đội tuyển judo Nga cảm thấy đặc biệt tự hào - khi mà quốc ca Nga được cử lên những 3 lần tại giải Astana Grand Slam (thuộc hệ thống Judo Grand Slam của Liên đoàn Judo Quốc tế - IJF).

Startseva giành HCV hạng trên 78kg nữ (Ảnh: Liên đoàn Judo Nga)

Phát biểu trên kênh truyền hình Match TV, ông Soloveichik cho biết là các VĐV và HLV của Đội tuyển judo Nga đặc tự hào khi quốc ca Nga được cử lên những 3 lần tại giải Grand Slam ở Astana (diễn ra từ ngày 8-5 đến ngày 10-5), để vinh danh những người giành HCV.

Đội tuyển Judo của Nga đã giành vị trí đầu Bảng xếp hạng huy chương tại giải đấu Astana với 8 tấm huy chương, trong đó có 3 HCV của Danil Lavrentyev (-73kg), Elis Startseva (+78kg nữ) và của Inal Tasoev (+100 kg). Pháp xếp thứ 2 (3-3-1) và Kazakhstan xếp thứ 3 (2-2-4).

“Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở Astana Grand Slam là một niềm vui quá lớn lao. Các VĐV chủ chốt của chúng tôi, cũng như cả các VĐV dự bị - nhưng sẽ sớm đảm nhận vị trí tiên phong tiến lên phía trước - đã thi đấu rất nỗ lực xuyên suốt 3 ngày diễn ra giải đấu!”.

“Niềm tự hào và sự hài lòng lớn nhất của LĐ là giải đấu diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, một ngày lễ quốc gia rất quan trọng. Và chúng tôi cũng vô cùng tự hào khi được nghe quốc ca Nga cử lên 3 lần. Tôi nghĩ toàn đội và các HLV đều rất hài lòng về điều đó!”, ông Soloveichik nói với Match TV.

Về phần mình, nam võ sĩ Tasoev - người giành HCV ở hạng cân nặng ký nhất - chia sẻ: “Trận chung kết là trận chung kết - luôn khó để chuẩn bị cho những trận đấu kiểu như vậy, bất kể đối thủ là ai. Đặc biệt khi Kokauri (Ushangi Kokauri của nước chủ nhà giành HCB) là VĐV giàu kinh nghiệm, người mà tôi đã đối đầu nhiều lần trước đây”.

Tasoev năm nay 28 tuổi. Anh từng 2 lần giành HCV ở Giải Judo Vô địch thế giới tại Doha hồi 2023 và Budapest hồi năm ngoái. Tất cả đều ở hạng +100kg. Ngoài ra, anh cũng giành 2 HCV ở Giải Vô địch châu Âu và đã thắng tổng cộng 11 HCV ở hệ giải IJF Grand Slam.

Hồi tháng 11 năm 2025, Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) đã khôi phục quyền cho các VĐV - võ sĩ Nga được tham gia các giải đấu với biểu tượng quốc gia là quốc ca và quốc kỳ, đó là điều mà World Boxing vẫn chưa chấp nhận nhưng sẽ phải chấp nhận trong tương lai sắp tới.

