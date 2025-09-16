Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh áp sát top 15 thế giới

Nguyễn Thùy Linh tiếp tục tăng bậc để có vị trí cao nhất trong sự nghiệp trên bảng xếp hạng của BWF.

Nguyễn Thùy Linh đã lên hạng 17 đơn nữ thế giới của BWF. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới BWF công bố ngày 16-9. Tay vợt nữ của Việt Nam có vị trí 17. Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Thùy Linh tới lúc này.

Từ trước tới nay, cầu lông nữ Việt Nam chưa từng có VĐV giữ hạng 17 thế giới. Thùy Linh đang áp sát top 15 thế giới và nếu đạt được các thành tích chuyên môn tốt, cô đủ cơ hội đứng trong nhóm này.

Tay vợt vừa giành ngôi á quân đơn nữ giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 (Vietnam Open 2025) ở TPHCM và sau đó sang Trung Quốc tham dự giải Masters 2025. Giải đấu tại Trung Quốc có cấp độ BWF World Tour Super 750 của cầu lông thế giới. Nguyễn Thùy Linh không là hạt giống và cô sẽ thi đấu trước đối thủ Yeo Jia Min (Singapore) tại trận đầu tiên. Tháng 3 năm nay, Thùy Linh đã thua trước tay vợt của Singapore tại chung kết đơn nữ của Đức mở rộng 2025.

Cùng trên bảng xếp hạng ngày 16-9, tay vợt Vũ Thị Trang tiếp tục tụt 7 bậc xuống hạng 138 thế giới. Vũ Thị Trang đã thi đấu giải Việt Nam mở rộng 2025 nhưng không lọt vào lượt trận cuối.

Về nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng tăng 2 bậc để lên hạng 61 thế giới. Hải Đăng vẫn đang là tay vợt nam Việt Nam giữ vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng của BWF. Tay vợt Lê Đức Phát bị tụt bậc rơi khỏi top 90 thế giới. Hiện tại, Đức Phát có hạng 94.

MINH CHIẾN