Nguyễn Thùy Linh trở lại thi đấu giải đồng đội quốc tế ở Indonesia

Nguyễn Thùy Linh tham dự giải tại Indonesia sau khi bình phục chấn thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 2-10, Nguyễn Thùy Linh bước vào thi đấu giải cầu lông BXL Badminton Tournament 2025 (BDMNTN-XL) tổ chức ở Jakarta (Indonesia).

Đây là giải đấu thu hút các tay vợt hàng đầu thế giới được phân vào 4 đội. Đội có Thùy Linh góp mặt có các tay vợt hàng đầu như Viktor Axelsen (Đan Mạch), Yuta Watanabe (Nhật Bản), Fajar Alfian (Indonesia), Shevon Jemie Lai (Malaysia), Nur Izzuddin Mohd Rumsani (Malaysia), Tse Ying (Hongkong, Trung Quốc) và Rutaparna Panda (Ấn Độ).

Điều lệ giải đấu quy định 4 đội thi đấu vòng tròn. Mỗi đội được đăng ký 8 VĐV (4 nam, 4 nữ) Từng trận có 4 ván đấu theo các nội dung đơn, đôi, 3x3. Mỗi ván có tối đa 10 phút, bên nào ghi điểm nhiều hơn sẽ giành chiến thắng (không cần tới điểm 21). Nếu 2 đội hòa (2-2), sẽ tiến đến thi đấu ván quyết định Shuttle Showdown. Trong giải, mỗi đội được quyền chọn trận đấu quyết định (trump match) để tính điểm gấp đôi.

Tổng thưởng của giải là 750.000 USD. Đội vô địch sẽ có thưởng 350.000 USD (hơn 9 tỷ đồng). Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam được mời tham dự giải. Cô gặp chấn thương tại giải Masters 2025 ở Trung Quốc vừa qua. Sau khi phục hồi thể lực, tay vợt đã trở lại thi đấu. Thùy Linh vừa tụt 1 bậc xuống hạng 18 thế giới tuy nhiên vẫn là VĐV giữ hạng cao nhất của cầu lông Việt Nam trên bảng xếp hạng của BWF.

Giải BXL Badminton Tournament 2025 (BDMNTN-XL) diễn ra tới hết ngày 5-10.

MINH CHIẾN