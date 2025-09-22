Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vắng mặt giải cầu lông cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

Nguyễn Thùy Linh không tham dự giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam không tham dự giải đấu đã bắt đầu tranh tài tại Gia Lai. Nguyễn Thùy Linh gặp chấn thương tại giải Masters 2025 ở Trung Quốc vừa qua, do vậy đơn vị chủ quản Đồng Nai không đăng ký cô tham gia giải này. Cầu lông nữ Đồng Nai sẽ chờ đợi thành tích thi đấu từ các gương mặt Nguyễn Thị Thu Huyền, Minh Châu, Phương Mai, Khánh Linh, Thiên Kim, Ngọc Thúy.

Tại giải này, nhiều hảo thủ của cầu lông Việt Nam đã tới Gia Lai bắt đầu thi đấu. Đội hình cầu lông TPHCM có mặt đầy đủ các tay vợt mạnh như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang, Phan Phúc Thịnh, Trần Hoàng Kha, Lê Ngọc Vân. Nguyễn Hải Đăng đang là tay vợt nam số 1 Việt Nam do đó được kỳ vọng giành kết quả cao tại giải năm nay.

Ngoài các tay vợt này, một số gương mặt khác được người hâm mộ chú ý như Lê Đức Phát (Quân đội), Phạm Văn Hải, Trần Quốc Khánh, Trần Thị Phương Thúy, Thân Vân Anh (Bắc Ninh), Phạm Hồng Nam, Bùi Bích Phương, Phạm Văn Trường, Nguyễn Văn Mai (Hà Nội), Phạm Thị Khánh, Nguyễn Thị Diệu Ly (Hưng Yên), Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng)… Trong đó, các đội Điện Biên và Ninh Bình chỉ đăng ký 1 VĐV tham dự giải lần này.

Nguyễn Hải Đăng sẽ tìm cơ hội giành kết quả cao nhất tại giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tay vợt sẽ thi đấu theo 2 giai đoạn với vòng loại ở giai đoạn đầu sau đó bước vào giai đoạn 2 loại trực tiếp. Giải tranh tài 5 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Năm ngoái, vô địch đơn nam là Lê Đức Phát còn vô địch đơn nữ là Trần Thị Phương Thúy. Năm nay, giới chuyên môn dự báo cuộc cạnh tranh sẽ quyết liệt do các tay vợt đang đạt phong độ cao. Giải năm nay kéo dài từ ngày 21-9 tới 27-9.

MINH CHIẾN