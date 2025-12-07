Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cùng các cán bộ và thành viên đã lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 vào sáng ngày 7-12.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường tới Thái Lan vào sáng ngày 7-12. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Đến lúc này, công tác chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn tất và từng đội tuyển quốc gia lên đường làm nhiệm vụ tại SEA Games 33-2025. Chúng tôi tin tưởng các HLV, VĐV sẽ tập trung cao độ để phát huy tốt nhất chuyên môn và mang đến những kết quả tốt nhất cho thể thao Việt Nam”, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh cho biết tại buổi lên đường sang Thái Lan. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng nhấn mạnh toàn đoàn lên đường với quyết tâm cao nhất, mang trong mình ý chí, nhiệt huyết và tinh thần Việt Nam để vượt qua giới hạn bản thân, hướng tới thành tích cao nhất.

Ở ngày 7-12, tại các điểm di chuyển từ Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, Đoàn thể thao Việt Nam có 113 thành viên sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Ngoài trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đoàn còn có các Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long cùng sang Thái Lan. Đội ngũ cán bộ y tế của Đoàn thể thao Việt Nam cùng lên đường trong buổi sáng ngày 7-12.

Theo chương trình khi có mặt tại Thái Lan, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được Ban tổ chức chủ nhà bố trí phương tiện di chuyển và lưu trú tại từng khu vực khách sạn đã quy định.

Trong lễ tiễn Đoàn thể thao Việt Nam sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt động viên các thành viên có tinh thần tốt nhất, hướng tới đạt các kết quả chuyên môn như đề ra.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 1.165 thành viên góp mặt tại SEA Games 33-2025 để tranh tài 443 nội dung trong tổng số 579 nội dung của Đại hội. Đại hội có 50 môn chính thức và 1 môn đặc biệt (MMA). Chương trình thi đấu một số nội dung đã được diễn ra từ ngày 3-12, tuy nhiên Đại hội được tranh tài chính thức từ ngày 9-12 tới 20-12.

Tại buổi lên đường tham dự SEA Games 33-2025, tuyển thủ Olympic canoeing Nguyễn Thị Hương và HLV Lưu Văn Hoàn cùng bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực thi đấu mang vinh quang về cho tổ chức. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Nguyễn Thị Hương được tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trước đó trong các kỳ SEA Games 31-2021 và SEA Games 32-2023, cô đều giành HCV.

MINH CHIẾN (Ảnh: ĐOÀN TTVN)