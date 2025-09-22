4 gương mặt trẻ của vật Việt Nam sẽ thi đấu ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Đội tuyển vật Việt Nam đăng ký 4 gương mặt triển vọng tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) 2025. Trước mắt, các tuyển thủ này sẽ tranh tài ở giải vô địch trẻ bãi biển thế giới 2025.

Gương mặt trẻ Lâm Minh Gia Huy (giữa) sẽ tham dự giải vô địch trẻ bãi biển thế giới 2025 và Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: UWW

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam cho biết, 4 tuyển thủ Lâm Minh Gia Huy, Phạm Huỳnh Minh Hiếu, Đinh Kiều Trang và Bùi Ngọc Thảo Thơm sẽ được tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 tại Bahrain vào tháng 10. Đây là giải đấu có trình độ chuyên môn cao từ đó VĐV có thể tìm cơ hội tranh suất chính thức tham dự Olympic trẻ thế giới năm 2026 tại Senegal.

Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam kỳ vọng 4 gương mặt có thể giành huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Trước đó vào tháng 6, lần lượt 4 tuyển thủ trên đã tham dự giải vô địch trẻ bãi biển châu Á 2025 tổ chức ở Việt Nam. Trong đó, Lâm Minh Gia Huy giành HCV hạng cân 60kg nam, Phạm Huỳnh Minh Hiếu giành HCV hạng cân 90kg nam, Đinh Kiều Trang giành HCV hạng cân 45kg nữ còn Thảo Thơm có HCB hạng cân 55kg nữ.

“Trong tuần tới, chúng tôi sẽ cử các gương mặt trẻ triển vọng của đội tuyển vật Việt Nam tham dự giải vô địch bãi biển trẻ thế giới. Đây sẽ là cuộc đấu để tích lũy chuyên môn. Khi được tham gia đấu trường lớn, tuyển thủ có thêm cơ hội học hỏi và sau giải trẻ thế giới, họ sẽ thêm tự tin tới Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức bày tỏ.

Giải vô địch bãi biển trẻ thế giới 2025 tranh tài tại Hy Lạp từ ngày 23-9 tới 27-9. Cả 4 tuyển thủ Minh Hiếu, Gia Huy, Kiều Trang, Thảo Thơm nằm trong danh sách thi đấu.

MINH CHIẾN