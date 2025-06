Việt Nam lần đầu là chủ nhà giải vô địch vật trẻ châu Á

Lực lượng đội vật trẻ chủ nhà Việt Nam chuẩn bị tốt nhất để thi đấu giải trên sân nhà. Ảnh: MINH MINH

“Đây là vinh dự của chúng ta khi là chủ nhà của giải đấu. Các nội dung và chương trình thi đấu được sự giám sát chuyên môn kỹ lưỡng của Liên đoàn vật châu Á. Chúng tôi rất hy vọng, các nội dung sẽ tranh tài với chuyên môn cao nhất, mang lại sự hấp dẫn cho khán giả”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức trao đổi.

Việt Nam sẽ tổ chức giải vô địch vật trẻ nhóm tuổi U17 và U23 châu Á 2025 từ ngày 16-6 tới 28-6 trên sân đấu tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ban tổ chức cho biết, VĐV các đoàn tham dự sẽ tranh tài nội dung dành cho vô địch U23 trước, sau đó sẽ tiến hành thi đấu vô địch U17. Tất cả VĐV của nhóm tuổi U23 được kiểm tra cân nặng và chuyên môn trước khi đấu vào ngày 18-6 sau đó tranh tài chính thức. Với VĐV nhóm tuổi U17, buổi kiểm tra cân nặng và chuyên môn trước thi đấu diễn ra ngày 23-6.

Đây là lần đầu, Việt Nam đăng cai giải đấu quy mô lớn trong cấp độ trẻ của vật châu Á. Đội tuyển vật trẻ Việt Nam cử lực lượng đông đảo gồm 44 tuyển thủ tham dự đầy đủ nội dung dành cho vật tự do, vật cổ điển nam và vật tự do nữ. Đội hình của chúng ta gồm Xuân Trường, Đức Trưởng, Viết Quý, Gia Huy, Quang Khải, Quý Bảo, Hồng Hạnh, Đức Hiếu, Khánh Duy, Trọng Phúc, Minh Hiếu, Trọng Nam, Hoàng Anh, Văn Thùy, Văn Bảo, Ngọc Linh, Lan Phương, Kiều Trang, Mỹ Linh, Xuân Nhi, An Bình, Minh Ý, Tô Thị Ninh, Diệu Thiện, Dương Thị Liên, Viết Trung, Thảo Thơm, Văn Tú, Lò Thị Hồng, Văn Chuyển, Công Mạnh, Đinh Thị Hiền, Như Duy, Công Đạt, Văn Dân, Nguyễn Thị Ngọc, Thùy Nhung, Đình Long, Vinh Đạt, Văn Long, Quốc Cường, Kiều Trang, Thùy Dung, Thanh Thảo.

Giải sẽ có hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ cử đội tham dự và lực lượng trọng tài vật của châu Á sẽ là hơn 40 người tham gia điều hành các nội dung.

MINH CHIẾN