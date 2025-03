Đội vật Việt Nam cử 4 tuyển thủ nữ dự giải vô địch châu Á 2025

Tuyển thủ Mỹ Trang là niềm hy vọng huy chương của vật Việt Nam tại giải châu Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi dựa trên tính toán cụ thể về chuyên môn do vậy ban huấn luyện quyết định cử lực lượng VĐV nữ dự giải vô địch châu Á 2025. Đây là những gương mặt được tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới các đấu trường quan trọng trong các năm tới đây do vậy giải vô địch châu Á 2025 là 1 dịp họ tích lũy, nỗ lực có kết quả cho mình”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức cho biết.

Giải vật vô địch châu Á 2025 tranh tài tại Jordan từ ngày 25 tới 30-3. Đội hình vật Việt Nam có 4 tuyển thủ tham dự gồm Dương Thị Nga (50kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (55kg), Đặng Thị Hiền (57kg), Lại Diệu Thương (65kg).

Trong số này, Nguyễn Thị Mỹ Trang là 1 gương mặt được kỳ vọng đạt thành tích tốt về chuyên môn. Mỹ Trang là thành viên đội tuyển vật nữ Việt Nam đã dự 2 lượt vòng loại Olympic để tranh tấm vé đi Pháp thi đấu. Cô không đạt suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Tuy vậy, ban huấn luyện đội vật nữ Việt Nam nhìn nhận nếu giữ được trạng thái tâm lý tốt nhất thì Mỹ Trang đủ khả năng phát triển mạnh mẽ trong các năm tới đây. Ở sự chuẩn bị khác, với cá nhân Dương Thị Nga, cuộc đấu tại Joran sẽ là lần đầu gương mặt trẻ 21 tuổi người Thanh Hóa này dự giải vô địch châu Á. Do thế, ban huấn luyện chờ đợi màn thể hiện từ đô cử này.

Năm ngoái, vật Việt Nam chỉ cử 2 gương mặt dự giải vô địch châu Á 2024 là Nguyễn Thị Xuân (50kg) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (55kg). Ở giải đấu trên, thành tích của VĐV được tính kết quả để tranh vòng loại Olympic. Chúng ta đã có cơ hội tiến sát tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 khi đó nhưng lại thất bại đáng tiếc.

Vật Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đào tạo huấn luyện chuyên môn đối với 3 nội dung vật tự do nam, vật cổ điển nam và vật tự do nữ của năm 2025. Cơ hội tranh được thành tích cao và có khả năng tiệm cận thành tích huy chương tại đấu trường ASIAD và đạt suất Olympic được nhắm vào 1 số nội dung của vật tự do nữ. Vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam tạo điều kiện tối đa để nhóm tuyển thủ nữ trọng điểm dự giải vô địch châu Á 2025.

Năm nay, đội tuyển vật Việt Nam còn 3 giải quan trọng sau giải vô địch châu Á là vô địch Đông Nam Á 2025 (tháng 5, Singapore), vô địch thế giới (tháng 9, Croatia), SEA Games 33-2025 (tháng 12, Thái Lan). “Mỗi giải có tính chất chuyên môn riêng và trên hết ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ chọn VĐV phù hợp thi đấu để đảm bảo những mục tiêu đã xây dựng”, ông Tạ Tùng Đức trao đổi thêm.

Lần gần nhất vật Việt Nam giành được huy chương tại giải vô địch châu Á là năm 2017. Khi đó, chúng ta đạt 1 HCĐ tại hạng 58kg vật tự do nữ của tuyển thủ Đào Thị Hương.

Giải vật bãi biển vô địch trẻ - vô địch quốc gia 2025 đã kết thúc tại Bà Rịa-Vũng Tàu chiều tối ngày 18-3. Tại nội dung nam, Hà Nội xếp nhất toàn đoàn với 5 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ. Tiếp theo là đơn vị Quân đội, Hải Phòng. Ở nội dung nữ, TT-Huế xếp số 1 với 4 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Các đơn vị Quân đội, Hà Nam ở vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN