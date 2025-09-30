Điền kinh Việt Nam có 2 tuyển thủ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Chân chạy Hoàng Lê Quỳnh Như sẽ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TP.M

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, các VĐV trẻ triển vọng là Hoàng Lê Quỳnh Như và Bùi Tuấn Tú sẽ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 tổ chức ở Bahrain vào tháng 10. Đội tuyển điền kinh Việt Nam hy vọng cả 2 tuyển thủ sẽ thi đấu với chuyên môn tốt nhất, phấn đấu đạt kết quả chuyên môn cao.

Tại giải điền kinh vô địch nhóm tuổi trẻ quốc gia 2025, Hoàng Lê Quỳnh Như từng giành HCV nội dung 800m nữ tại nhóm tuổi của mình còn Bùi Tuấn Tú có HCB nội dung 5.000m nam. Năm nay, Hoàng Lê Quỳnh Như tham dự giải vô địch chạy dài và Marathon quốc gia 2025 diễn ra tại Quảng Trị vào tháng 3-2025 và đứng hạng 9 nội dung 5km nữ trẻ.

Theo dự kiến, ban huấn luyện sẽ đăng ký Quỳnh Như nội dung 1.500m nữ còn Bùi Tuấn Tú góp mặt nội dung 2.000m chướng ngại vật nam.

Lần gần nhất Đại hội thể thao trẻ châu Á diễn ra là năm 2013. Khi đó, đội điền kinh Việt Nam đã góp mặt với nhiều tài năng trẻ và giành 1 HCV, 2 HCB. Tấm HCV của điền kinh trẻ Việt Nam khi đó thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Trúc Mai nội dung nhảy xa nữ còn các kết quả HCB là của Trần Thị Mai (2.000m chướng ngại vật nữ), Nguyễn Thị Lan (100m rào nữ). Kết quả thi đấu của VĐV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 cũng sẽ được tính chuẩn để tranh suất góp mặt Olympic trẻ thế giới sẽ diễn ra năm 2026 ở Senegal.

Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 31-10.

MINH CHIẾN