Đoàn vận động viên Việt Nam sẽ sang Bahrain tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Thành viên Đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 dự kiến sẽ lên đường thi đấu ngày 20-10.

Linh vật của Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: OCA
Cục TDTT Việt Nam đã xây dựng chương trình tham dự Đại hội của Đoàn thể thao Việt Nam tại Bahrain. Thành viên của Đoàn sẽ lên đường vào ngày 20-10 tới đây. Hiện tại, các đội tuyển thể thao đang tích cực chuẩn bị chuyên môn. Một số VĐV được thi đấu quốc tế thời điểm hiện tại để tích lũy trước khi sang Bahrain tranh tài chính thức Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025).

Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Bahrain có 75 thành viên, trong đó Trưởng đoàn là ông Đào Đức Kiên (Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam).

Chúng ta sẽ tham dự các môn gồm cầu lông (1 VĐV), jujitsu (5), boxing (3), judo (2), vật (4), điền kinh (2), golf (6), cử tạ (4), taekwondo (6), xe đạp (6), muay (11).

AYG 2025 có các môn được tổ chức chính thức là bóng rổ 3x3, điền kinh, cầu lông, boxing, đua lạc đà, đua ngựa nghệ thuật, thể thao điện tử (E-sports), futsal, golf, bóng ném, judo, jujitsu, kabaddi, võ thuật tổng hợp – MMA, muay, xe đạp đường trường, bơi, bóng bàn, taekwondo, teqball, triathlon, bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), cử tạ, vật (bãi biển, trong nhà). Ngoài ra, Ban tổ chức đã bổ sung thêm 2 môn pencak silat và kurash vào chương trình chính thức ở phiên họp mới nhất. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam không tham dự 2 môn này ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Đại hội tổ chức từ ngày 22-10 tới 31-10. Các đoàn thể thao chính thức được nhận thẻ tham dự vào ngày 13-10 tới. Dự kiến 4.000 VĐV tại châu lục tham gia tranh tài. Giới hạn tuổi tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 là từ 14 tới 18 tuổi.

