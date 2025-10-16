Kỳ vọng vào các tài năng tranh tài Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

VĐV Quỳnh Như sẽ tham dự môn điền kinh tại AYG 2025. Ảnh: TPM

Lãnh đạo ngành thể thao sẽ có buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ tới các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 vào ngày 17-10 tới đây.

Chúng ta sẽ góp mặt đấu trường này với 75 thành viên, trong đó các đội tuyển cử lực lượng tham dự tại môn cầu lông (1 VĐV), jujitsu (5), boxing (3), judo (2), vật (4), điền kinh (2), golf (6), cử tạ (4), taekwondo (6), xe đạp (6), muay (11).

AYG được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) xác định là ASIAD dành cho VĐV trẻ của châu lục. Vì thế, có thể xem đây là đấu trường mà các quốc gia cử gương mặt tiềm năng tham dự nhằm đánh giá khả năng chuyên môn. Giới hạn tuổi VĐV tham dự AYG 2025 là từ 14 tới 17. Thể thao Việt Nam đã rà soát kỹ lưỡng lực lượng trước khi đăng ký chính thức số nội dung góp mặt. Tất cả phải dựa trên lực lượng VĐV và sự dự báo thành tích từng nội dung. Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành thành tích huy chương. Tuy nhiên bài toán xa hơn được nhà quản lý kỳ vọng là những tuyển thủ trẻ tham dự AYG 2025 phải phát triển chuyên môn tốt nhất trong tương lai.

Kỳ Đại hội thể thao trẻ châu Á gần nhất tổ chức trước năm nay đã diễn ra vào năm 2013. Khi đó, thể thao Việt Nam giành 5 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Những tuyển thủ mang thành tích HCV về cho thể thao là Nguyễn Thị Trúc Mai (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi, 3 HCV) và Lý Hoàng Nam (quần vợt). Từ sự khởi đầu này, họ tiếp tục giành thêm nhiều kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn về sau.

“Đại hội thể thao trẻ châu Á cũng là 1 thước đo chuyên môn để đánh giá trình độ VĐV trẻ của mỗi nền thể thao. Ở đó, chúng ta sẽ thấy sự đầu tư của các quốc gia như thế nào. Nhưng đồng thời, các nền thể thao hiểu được cơ hội phát triển của mình về tương lai tại các môn thể thao cụ thể. Tôi nhìn nhận đây là đại hội cần thiết giúp VĐV trẻ được cơ hội thể hiện chuyên môn cao nhất”, chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh (nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT) bày tỏ.

Mỗi VĐV trẻ luôn cần nhất là kinh nghiệm thi đấu. Để trưởng thành, họ sẽ được tham dự nhiều đấu trường khác nhau. 26 môn thể thao với 259 nội dung đưa vào thi đấu tại AYG 2025 đã được nhà quản lý thể thao châu Á nhìn nhận là các nội dung phù hợp giúp đánh giá trình độ VĐV trẻ trong lứa tuổi từ 14 tới 17.

Thể thao Việt Nam của số lượng VĐV sang Bahrain rất khiêm tốn. Dẫu vậy đến với AYG 2025, chúng ta có không ít VĐV đạt trình độ tốt như Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Ngọc Thảo Thơm, Đinh Kiều Trang, Hoàng Lê Quỳnh Như, Bùi Tuấn Tú, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Hùng Văn Thế, Y Liên, Đào Thị Yến, Bùi Mai Phương, Trần Khởi Minh, Trần Quốc Bảo, Lê Phan Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thái Bảo, Nông Bảo Ngọc, Trần Thị Thu Hà, Đinh Thị Ru Na…

Dự kiến ngày 20-10, thành viên Đoàn thể thao Việt Nam sang Bahrain tham dự AYG 2025.

