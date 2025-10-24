Hoàng Lê Quỳnh Như vuột tấm huy chương Đại hội thể thao trẻ châu Á trong gang tấc

Đoàn thể thao Việt Nam đã chờ đợi có thể giành tấm huy chương đầu tiên ở môn điền kinh tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 nhưng chưa thành công.

Quỳnh Như chưa thể giành được huy chương tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 tại nội dung 1.500m nữ. Ảnh: TPM

Tối khuya ngày 23-10 theo giờ Việt Nam, tuyển thủ Hoàng Lê Quỳnh Như đã thi đấu chung kết nội dung 1.500m nữ môn điền kinh trước sự kỳ vọng của Đoàn thể thao Việt Nam hướng tới tấm huy chương đầu tiên.

Có 8 VĐV tham dự chung kết lượt chạy. Ngoài Quỳnh Như, các đối thủ thuộc đội Uzbekistan, Thái Lan, Kazakhstan, Sri Lanka, Qatar, Kyrgyzstan.

Ngay khi xuất phát, Quỳnh Như là người bám đuổi nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, gương mặt trẻ của điền kinh Việt Nam không chiếm được ưu thế vì vậy chỉ là người chạy phía sau. Khi còn 2/3 quãng đường, Rakhimjonova Nazmina (Uzbekistan) tăng tốc tách khỏi nhóm bám đuổi để về đích đầu tiên với kết quả 4’51”20, giành HCV. Vị trí thứ nhì là Melnikova Viktoriya (Kazakhstan, 4’51”61) trong khi về đích thứ 3 là Gimhani Saneepa (Sri Lanka) với kết quả 4’52”32.

Tuyển thủ Hoàng Lê Quỳnh Như của đội điền kinh Việt Nam đã cán đích vị trí thứ 4 với kết quả 4’52”49. Khoảng cách giữa cô và người về thứ 3 rất sít sao. Tuy nhiên, Quỳnh Như lỡ cơ hội chưa thể giành được tấm huy chương cho mình trong nội dung 1.500m tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

VĐV thể thao Việt Nam tự tin tranh tài tại Bahrain lần này. Ảnh: V.ANH

Như vậy, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục chờ đợi các kết quả thi đấu tại những nội dung tiếp theo với hy vọng giành huy chương đầu tiên ở Bahrain. Chúng ta tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 với 50 VĐV ở 11 môn thể thao. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 22-10 tới 30-10.

MINH CHIẾN