VĐV Bùi Tuấn Tú giành tấm HCB duy nhất cho đội điền kinh tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Điền kinh Việt Nam đã giành được HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và đây cũng là tấm huy chương duy nhất mà các chân chạy có ở Bahrain lần này.

VĐV Bùi Tuấn Tú (áo đỏ) đã giành được HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Khuya ngày 25-10 theo giờ Việt Nam, tuyển thủ Bùi Tuấn Tú là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự nội dung 2.000m chướng ngại vật nam. Chung kết đường chạy có 15 VĐV tranh tài.

Ngay khi xuất phát, các VĐV tập trung vào việc đeo bám nhau nhằm tìm cơ hội để vượt lên chiếm ưu thế. Xu Chengwei (Trung Quốc) là người vượt lên dẫn đầu ngay từ đầu. Sau 1.000m đầu tiên, tuyển thủ của điền kinh Trung Quốc vẫn khiến các đối thủ phải bám đuổi. Trong 1.000m còn lại, tất cả các tuyển thủ tung hết chiến thuật để tách tốp nhằm giữ vị trí quan trọng cho mình. Với sự tự tin, Bùi Tuấn Tú luôn trong nhóm dẫn đầu tại 1.000m cuối.

Kết thúc cuộc thi đấu, Bùi Tuấn Tú về hạng nhì giành HCB với kết quả 6’05”74. Vô địch và giành HCV là Xu Chengwei với kết quả 5’52”99. Hạng ba là VĐV Mohammad Alidoustishahraki (Iran) với thành tích 6’06”73. Chung kết nội dung còn có 2 gương mặt khác của điền kinh trẻ Đông Nam Á là Mohamed Imran Ahmad Zubayr Bin và Liu Haoyue (Singapore) nhưng không có vị trí ở nhóm đầu giành huy chương.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tuấn Tú tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á và giành được HCB. Tuyển thủ chỉ tham dự 1 nội dung tại Bahrain lần này. Trước đó, điền kinh Việt Nam có Hoàng Lê Quỳnh Như thi đấu 1.500m nữ nhưng chỉ đạt hạng 4.

Trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời, Đoàn thể thao Việt Nam có 4 HCB, 4 HCĐ để đứng hạng 21. Các HCB của Đoàn thể thao Việt Nam có được ở môn golf, điền kinh và taekwondo.

MINH CHIẾN