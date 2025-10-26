Điền kinh

VĐV Bùi Tuấn Tú giành tấm HCB duy nhất cho đội điền kinh tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

SGGPO

Điền kinh Việt Nam đã giành được HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 và đây cũng là tấm huy chương duy nhất mà các chân chạy có ở Bahrain lần này.

VĐV Bùi Tuấn Tú (áo đỏ) đã giành được HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH
VĐV Bùi Tuấn Tú (áo đỏ) đã giành được HCB tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Khuya ngày 25-10 theo giờ Việt Nam, tuyển thủ Bùi Tuấn Tú là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự nội dung 2.000m chướng ngại vật nam. Chung kết đường chạy có 15 VĐV tranh tài.

Ngay khi xuất phát, các VĐV tập trung vào việc đeo bám nhau nhằm tìm cơ hội để vượt lên chiếm ưu thế. Xu Chengwei (Trung Quốc) là người vượt lên dẫn đầu ngay từ đầu. Sau 1.000m đầu tiên, tuyển thủ của điền kinh Trung Quốc vẫn khiến các đối thủ phải bám đuổi. Trong 1.000m còn lại, tất cả các tuyển thủ tung hết chiến thuật để tách tốp nhằm giữ vị trí quan trọng cho mình. Với sự tự tin, Bùi Tuấn Tú luôn trong nhóm dẫn đầu tại 1.000m cuối.

Kết thúc cuộc thi đấu, Bùi Tuấn Tú về hạng nhì giành HCB với kết quả 6’05”74. Vô địch và giành HCV là Xu Chengwei với kết quả 5’52”99. Hạng ba là VĐV Mohammad Alidoustishahraki (Iran) với thành tích 6’06”73. Chung kết nội dung còn có 2 gương mặt khác của điền kinh trẻ Đông Nam Á là Mohamed Imran Ahmad Zubayr Bin và Liu Haoyue (Singapore) nhưng không có vị trí ở nhóm đầu giành huy chương.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tuấn Tú tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á và giành được HCB. Tuyển thủ chỉ tham dự 1 nội dung tại Bahrain lần này. Trước đó, điền kinh Việt Nam có Hoàng Lê Quỳnh Như thi đấu 1.500m nữ nhưng chỉ đạt hạng 4.

Trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời, Đoàn thể thao Việt Nam có 4 HCB, 4 HCĐ để đứng hạng 21. Các HCB của Đoàn thể thao Việt Nam có được ở môn golf, điền kinh và taekwondo.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

điền kinh Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 điền kinh Việt Nam 2000m chướng ngại vật Bùi Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn