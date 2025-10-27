Lực sĩ cử tạ Nguyễn Thành Duy giành HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Đoàn thể thao Việt Nam đã cởi bỏ được áp lực khi giành tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain.

Lực sĩ Nguyễn Thành Duy đã có tấm HCV đầu tiên tại Bahrain. Ảnh: TRUNG THÀNH

Rạng sáng ngày 28-10, Đoàn thể thao Việt Nam đang tranh tài tại Bahrain đã giành được tấm HCV đầu tiên sau nhiều chờ đợi tại hạng cân 65kg nam.

Nguyễn Thành Duy bước vào thi đấu với quyết tâm cao nhất đạt vị trí số 1. Trong 3 lượt cử giật, lực sĩ của thể thao Việt Nam đạt kết quả tốt nhất là 120kg. Bước vào thi đấu cử đẩy, Thành Duy nâng thành công mức tạ 156kg. Về tổng cử, Thành Duy đạt 276kg qua đó xếp vị trí số 1, giành HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Xếp ngay sau Thành Duy là lực sĩ của Kazakhstan Yerseit Beibarys (275kg tổng cử) còn hạng 3 là lực sĩ Choe Jin Myong (CHDCND Triều Tiên, 274kg tổng cử).

Sau nhiều chờ đợi, Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm HCV đầu tiên. Trước đó, các tuyển thủ môn điền kinh và muay được chờ đợi giành HCV nhưng chưa thành công. Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tại Bahrian cho biết, thành viên các đội tuyển điền kinh và muay đã về nước sau khi kết thúc thi đấu.

Với tấm HCV đầu tiên, Đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên hạng 19 trên bảng xếp hạng hiện tại. Chúng ta đã giành được 1 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. 3 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về các đoàn thể thao Trung Quốc, Uzbekistan và Thái Lan. Đại hội còn tranh tài tới ngày 30-10 và Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu một số nội dung quan trọng để tìm thêm thành tích huy chương.

MINH CHIẾN