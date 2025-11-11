Các môn khác

Liên đoàn cử tạ thế giới bất ngờ tiếp tục thay đổi hạng cân mới

Thêm một lần nữa, Liên đoàn cử tạ thế giới công bố sẽ thay đổi hạng cân thi đấu dù vừa áp dụng nội dung mới từ tháng 6-2025.

Cử tạ thế giới thay đổi liên tục các hạng cân trong thời gian qua. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Tuần qua, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) bất ngờ công bố sẽ áp dụng các hạng cân mới từ ngày 1-8-2026 gồm 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Trong đó, IWF thông báo tới Liên đoàn cử tạ các quốc gia thành viên nội dung chính thức tổ chức ở Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 là 65kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 53kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Trước đó, IWF đã công bố thay đổi các nhóm hạng cân cũ bằng nhóm hạng cân mới kể từ ngày 1-6-2025. Các nhóm hạng cân mới hiện đang áp dụng tổ chức ở các giải thuộc hệ thống IWF là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg (nam), 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, và trên 86kg (nữ).

Chính vì sự điều chỉnh này, Ban tổ chức môn cử tạ SEA Games 33-2025 đã phải thay đổi nội dung thi đấu để phù hợp quy định. 14 hạng cân (7 nam, 7 nữ) được đưa vào tranh tài tại Thái Lan năm nay. Các hạng cân sẽ tổ chức đối với nam lần lượt là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg và trên 94kg. Các hạng cân dành cho nữ là 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg và trên 77kg. Ban đầu, chủ nhà Thái Lan đưa nội dung dự kiến diễn ra gồm 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 96kg, trên 96kg (nam) và 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, trên 71kg (nữ).

Sau khi Liên đoàn cử tạ thế giới thông báo sẽ tiếp tục thay đổi hạng cân mới từ ngày 1-8-2026, Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ - thể hình Việt Nam – ông Đỗ Đình Kháng trao đổi: “Chúng tôi đã nắm bắt thông tin Liên đoàn cử tạ thế giới tiếp tục thay đổi hạng cân thi đấu. Đặc biệt, các nội dung dành cho Olympic năm 2028 đã được công bố. Với những hạng cân này, cử tạ Việt Nam sẽ phải điều chỉnh chuyên môn ở các giải đấu trong nước để đúng với quy định, qua đó cũng tìm ra lực sĩ tốt nhất về chuyên môn”.

MINH CHIẾN

