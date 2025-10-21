Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc trước thềm SEA Games 33

Đội tuyển cử tạ quyết định tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị chuyên môn tối đa hướng tới đấu trường SEA Games 33-2025 vào cuối năm nay ở Thái Lan.

Tuyển thủ Trần Minh Trí là một trong những gương mặt quan trọng được cử tạ Việt Nam cử tập huấn tại Trung Quốc. Ảnh: NGUYỄN HUY

Tập trung cao độ

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã cử lực lượng 11 tuyển thủ quan trọng sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Tại đợt tập trung, HLV trưởng Dương Thị Ngọc lựa chọn 11 gương mặt xuất sắc nhất mà cử tạ Việt Nam rèn luyện sẵn sàng cho cuộc tranh tài quan trọng tại Thái Lan vào tháng 12. Để đảm bảo chuyên môn, Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam không tiết lộ cụ thể danh sách gương mặt chủ lực tập huấn. Tuy nhiên, một số người đã đạt thành công chuyên môn thời gian qua như Trần Minh Trí, Quàng Thị Tâm hay Trần Đình Thắng… có tên tham gia kỳ tập huấn quan trọng này.

“Chương trình tập huấn của đội tuyển cử tạ Việt Nam tại Trung Quốc được khép kín kéo dài tới tháng 12. Chúng tôi muốn các lực sĩ giữ trạng thái chuyên môn tốt nhất đồng thời có điểm rơi vào đúng giai đoạn thi đấu SEA Games 33-2025. Vì vậy, toàn bộ lực sĩ tập huấn lần này phải chuẩn bị cao độ về chuyên môn cũng như kỹ thuật, thể lực”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam bày tỏ.

Ngày 19-10 vừa qua, các thành viên đã lên đường sang Trung Quốc. Qua trao đổi, sau khi làm quen với nơi tập huấn, các tuyển thủ đã bước vào tập luyện mà không cần thời gian nghỉ ngơi. Từ nay tới khi SEA Games 33-2025 khởi tranh còn 50 ngày vì thế toàn bộ đội tuyển cử tạ Việt Nam xác định đây là thời điểm nước rút để hoàn thiện chuyên môn cuối cùng.

Không có chỗ cho sai sót

Tuyển thủ cử tạ Việt Nam được thay đổi điểm tập huấn tại Trung Quốc thay vì tập luyện ở Việt Nam nhằm chuẩn bị chuyên môn tốt nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển cử tạ Việt Nam không tham dự giải vô địch thế giới 2025 (diễn ra đầu tháng 10) để toàn tâm chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Từ đầu năm tới nay, các lực sĩ đã tham dự nhiều giải quốc tế ở các cấp độ. Trong đó, nhóm lực sĩ trọng điểm đã góp mặt giải vô địch châu Á 2025 (tháng 5) và giải vô địch Đông Nam Á 2025 (tháng 6). Đó là 2 giải đấu giúp lực sĩ Việt Nam nắm bắt thêm sự chuẩn bị của các đối thủ cũng như các đối thủ biết về đội tuyển cử tạ Việt Nam.

Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã cho biết: “Yếu tố chiến thuật sẽ quyết định thành công khi thi đấu. Tuy nhiên, VĐV phải có sự tỉnh táo và bản lĩnh không được mắc sai sót thì cơ hội sẽ hiện thực”.

Để phù hợp với quy định của Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF), Ban tổ chức môn cử tạ tại SEA Games 33-2025 đã thông báo chính thức 14 hạng cân mới (7 nam, 7 nữ) được đưa vào tranh tài. Theo đó, các hạng cân sẽ tổ chức đối dành cho nam lần lượt là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg và trên 94kg. Các hạng cân đối với lực sĩ nữ là 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg và trên 77kg.

Ban đầu, chủ nhà Thái Lan đưa các nội dung dự kiến diễn ra gồm 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 96kg, trên 96kg (nam) và 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, trên 71kg (nữ).

Lực sĩ Việt Nam và lực sĩ các quốc gia trong khu vực đã thi đấu hạng cân mới thời gian qua. Tại giải vô địch quốc gia 2025, cử tạ Việt Nam cũng áp dụng các nội dung mới trong chương trình tranh tài. Nhiều lực sĩ giành kết quả cao tại giải vô địch quốc gia 2025 đã được lựa chọn làm gương mặt chuẩn bị SEA Games 33-2025 và tập huấn tại Trung Quốc lúc này.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam được tập huấn tại Trung Quốc tới ngày 8-12. Ngay khi trở về Việt Nam, tất cả thành viên sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN