Đội tuyển cử tạ Việt Nam không tham dự giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ không tham dự giải vô địch thế giới 2025 tổ chức tại Na Uy để tập trung toàn lực lượng hướng tới SEA Games 33-2025.

Nguyễn Trần Anh Tuấn (phải) là lực sĩ gần nhất của Việt Nam đã giành huy chương tại giải cử tạ thế giới năm 2024. Ảnh: IWF

“Chúng tôi tính toán chuyên môn cụ thể để chuẩn bị tập trung kỹ lưỡng vào lực sĩ chủ lực thực hiện mục tiêu SEA Games 33-2025. Dự kiến, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ không tham dự giải vô địch thế giới năm nay. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn sẽ xem xét kỹ các chỉ số thành tích của lực sĩ các quốc gia thi đấu giải thế giới 2025 qua đó chuẩn bị cho VĐV Việt Nam”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng trao đổi.

Giải cử tạ vô địch thế giới 2025 sẽ tranh tài tại Na Uy từ ngày 1 tới 10-10. Thời điểm giải đấu diễn ra bước vào giai đoạn tập khối lượng quan trọng của lực sĩ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Do vậy, ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam tính toán chương trình thi đấu để tham mưu cấp quản lý ngành thể thao.

Năm ngoái, cử tạ Việt Nam đã tham dự giải vô địch thế giới 2024 giành được 2 HCĐ về thành tích tổng cử với kết quả của Nguyễn Trần Anh Tuấn (hạng cân 61kg nam, thành tích 291kg) và Phạm Đình Thi (45kg nữ, 170kg).

Giải cử tạ vô địch thế giới 2025 chính thức áp dụng thi đấu nội dung mới của Liên đoàn cử tạ thế giới là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Lực sĩ cả nước vừa tham dự giải vô địch quốc gia 2025 tại Đà Nẵng (bế mạc ngày 25-8). Ban huấn luyện đội cử tạ cho biết sau giải này, đội hình tham dự SEA Games 33-2025 sẽ được rà soát chọn người phù hợp tham gia.

