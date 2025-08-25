Tiếc khi lực sĩ Nguyễn Trần Anh Tuấn thi đấu không thành công ở giải cử tạ quốc gia 2025

Lực sĩ quan trọng của đội cử tạ TPHCM và đội tuyển cử tạ Việt Nam thi đấu không thành công giải vô địch quốc gia 2025 trong khi thành tích của từng người là cơ sở để nhà quản lý chọn VĐV tham dự SEA Games 33-2025.

Nguyễn Trần Anh Tuấn chỉ đứng hạng 3 tổng cử tại hạng cân 60kg nam giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: ĐOÀNTTVN

Điều lệ giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 cho phép mỗi đơn vị đăng ký tối đa 2 VĐV tại 1 hạng cân. Từng ban huấn luyện đã cân nhắc kỹ lưỡng lực lượng đăng ký thi đấu với chiến thuật quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Sau khi Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) công bố nhóm hạng cân mới từ tháng 6-2025, hạng cân nhỏ nhất đối với nam là 60kg. Cử tạ Việt Nam đã xác định tiếp tục tập trung đầu tư lực lượng trọng điểm hạng cân này để tìm ra lực sĩ tốt nhất chuẩn bị các nhiệm vụ quốc tế dài hơi. Một số lực sĩ từng tham dự hạng cân 56kg hay hạng 61kg trước đây buộc phải thích nghi hạng cân mới 60kg nam.

Trước khi vào giải cử tạ vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Trần Anh Tuấn là một trong những ứng viên sáng giá tranh ngôi vô địch hạng cân 60kg nam.

Năm nay, giải đã quy tụ 17 lực sĩ thi đấu hạng cân trên với nhiều gương mặt chuyên môn tốt nhất như K’Dương, Đỗ Tú Tùng, Dương Tuấn Kiệt, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Lại Gia Thành… tham dự. Khép lại cuộc đấu, Nguyễn Trần Anh Tuấn đạt hạng 3 tổng cử (283kg) với mức cử giật là 127kg và cử đẩy là 156kg. Nhà vô địch hạng cân là K’Dương (128kg cử giật, 159kg cử đẩy, 287kg tổng cử) trong khi hạng nhì là Lại Gia Thành (284kg tổng cử). Thêm một lần nữa, Nguyễn Trần Anh Tuấn lỡ hẹn với vị trí số 1 tại giải vô địch quốc gia. Nhưng xa hơn, rất có thể lực sĩ này lỡ tấm vé sang Thái Lan dự SEA Games 33-2025.

Tháng 5 vừa qua, Nguyễn Trần Anh Tuấn đã tham dự giải vô địch châu Á 2025 để tranh tài hạng cân 61kg. Dù nỗ lực tranh tài nhưng Anh Tuấn rớt tạ trong các lượt cử giật nên không đạt thành tích chung cuộc. Tại giải cử tạ vô địch châu Á 2024, Nguyễn Trần Anh Tuấn đứng vị trí thứ 6 hạng cân 61kg nam (tổng cử 284kg).

Giới chuyên môn đánh giá, Nguyễn Trần Anh Tuấn là lực sĩ của năng lực. Tuy nhiên trong nhiều thời điểm quyết định, khả năng bứt phá của chàng trai này chưa đạt được sự ổn định nhất. Ở quá trình tập luyện, ban huấn luyện đội cử tại TPHCM đánh giá khả năng thích ứng của Nguyễn Trần Anh Tuấn là tốt. Tuy nhiên với nhà quản lý, kết quả vẫn là tiêu chí đánh giá sự thành công hoặc thất bại.

Nguyễn Trần Anh Tuấn (phải) thi đấu tại giải cử tạ quốc gia 2025. Ảnh: MINH MINH

Phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng cho biết: “Hạng cân 60kg nam được chúng tôi đặc biệt chú ý bởi nhiều VĐV đã thay đổi nội dung để phù hợp thi đấu theo quy định. Các lực sĩ đã tranh tài sòng phẳng trên sàn đấu. Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ chọn con người tốt nhất tham dự hạng cân này tại SEA Games 33-2025”.

Còn nhớ tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, lực sĩ Nguyễn Trần Anh Tuấn đã thi đấu hạng cân 61kg nam nhưng rớt tạ không đạt thành tích chung cuộc.

Năm nay, điều lệ môn cử tạ SEA Games 33-2025 chỉ cho mỗi quốc gia đăng ký 1 lực sĩ tại 1 hạng cân. Chúng ta xác định hạng cân 60kg là nội dung trọng điểm để tranh huy chương. Vì thế thành tích của VĐV tại giải vô địch quốc gia 2025 gần như xác định đội hình cử tạ Việt Nam tới Thái Lan tranh tài.

MINH CHIẾN