Lực sĩ Olympic Trịnh Văn Vinh đổi sang hạng cân 65kg

Không còn thi đấu tại hạng quen thuộc 61kg nam, Trịnh Văn Vinh đã chuyển sang nội dung 65kg nam để tìm cơ hội mới.

Trịnh Văn Vinh đã thay đổi nội dung thi đấu sau khi cử tạ thế giới có những hạng cân mới. Ảnh: CỤC TDTTVN

Thách thức mới

Trịnh Văn Vinh đã thay đổi nội dung thi đấu, chuyển sang hạng cân 65kg nam. Tại giải cử tạ vô địch quốc gia đang tranh tài ở Đà Nẵng, lực sĩ từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 này chỉ đạt tấm HCB hạng cân 65kg với mức tổng cử 306kg (135kg cử giật, 171kg cử đẩy). Người giành HCV là Trần Minh Trí với thành tích tổng cử 310kg (138kg cử giật, 172kg cử đẩy).

Một năm trước, Trịnh Văn Vinh là gương mặt hàng đầu của cử tạ Việt Nam tại hạng cân 61kg nam, giành suất chính thức thi đấu tại Pháp. Việc Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) quyết định thay đổi các nội dung thi đấu của nam (bắt đầu từ tháng 6-2025) là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg và trên 110kg khiến chúng ta phải thích nghi. Trịnh Văn Vinh từng trao đổi: “Tôi tập luyện để đảm bảo tốt nhất thông số chuyên môn tại hạng cân mới. Việc thay đổi là không dễ nhưng mình sẽ thích nghi để phù hợp nhất”.

Người làm chuyên môn hiểu rất rõ, từng lực sĩ phải thực hiện ép cân chuyên môn đảm bảo đúng cân nặng kỹ thuật khi thi đấu chính thức. Với cá nhân Trịnh Văn Vinh, tham dự hạng cân 65kg là tạo ra thêm thách thức cho bản thân. Tại giải vô địch quốc gia năm nay, 3 gương mặt Trần Minh Trí, Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Thành Đô giữ 3 vị trí dẫn đầu. Dẫu vậy, để tạo sự bứt phá hoàn toàn, cử tạ Việt Nam cần thời gian. Trịnh Văn Vinh hơn các đàn em ở kinh nghiệm do đã bước vào tuổi 30. Tuy nhiên, Trần Minh Trí lại có sức trẻ. Lực sĩ người An Giang sở hữu thế mạnh tại hạng 67kg nam (từng đạt 318kg tổng cử, giành HCV giải vô địch châu Á 2025). Sự cạnh tranh giữ Văn Vinh và Minh Trí chắc chắn sẽ hấp dẫn ở những giải đấu tiếp theo.

Vẫn kỳ vọng kết quả SEA Games 33

Nội dung thi đấu môn cử tạ tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan dành cho VĐV nam gồm hạng cân 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 94kg và trên 94kg. Tại SEA Games 33-2025, mỗi hạng cân chỉ cho phép 1 VĐV của 1 quốc gia được đăng ký tranh tài.

Kết quả thi đấu của Trịnh Văn Vinh và các đồng đội tại giải vô địch quốc gia 2025 là cơ sở để ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam chọn lực sĩ tốt nhất sang Thái Lan thi đấu vào tháng 12. Trịnh Văn Vinh từng giành HCV hạng cân 62kg nam tại SEA Games năm 2017 tại Thái Lan. Đó là giai đoạn tuyển thủ này đạt đỉnh cao phong độ. Sau 8 năm, Trịnh Văn Vinh vẫn muốn tái hiện thành tích dù theo thời gian, gương mặt Olympic của cử tạ Việt Nam gặp nhiều sự cạnh tranh từ các VĐV trong nước

Theo chia sẻ, đội tuyển cử tạ Việt Nam vẫn tập trung đầu tư huấn luyện chuyên môn lực sĩ ở hạng cân nhỏ để hướng đến tranh huy chương tại SEA Games, ASIAD và Olympic. Hiện tại, hạng cân nhỏ nhất của nội dung nam là 60kg và 65kg. Phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng chia sẻ: “Các lực sĩ tốt nhất của cử tạ Việt Nam, trong đó có VĐV trẻ, đang thi đấu giải vô địch quốc gia 2025. Chúng tôi sẽ xem xét thành tích chuyên môn thực tế để đánh giá khả năng tranh chấp của lực sĩ chủ lực ở các nhiệm vụ quốc tế sắp tới”.

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, đội cử tạ Việt Nam sẽ dự giải vô địch thế giới 2025 (tháng 10) tại Na Uy. Một số gương mặt trẻ sẽ được thử sức giải này để đánh giá khả năng cạnh tranh trong tương lai.

Một số kết quả đầu tiên tại giải cử tạ vô địch quốc gia 2025: Nguyễn Thị Thu Trang (Hà Nội) giành HCV tổng cử hạng cân 48kg nữ với kết quả 175kg; Nguyễn Đức Toàn (An Giang) vô địch tổng cử 71kg nam (292kg).

MINH CHIẾN