Cử tạ TPHCM xếp hạng ba chung cuộc ở giải vô địch quốc gia 2025 với 6 HCV

Các lực sĩ đã thi đấu giành kết quả tại giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

Các cuộc tranh tài giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 đã kết thúc sau buổi sáng thi đấu 25-8 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).

Kết thúc toàn giải, đội cử tạ TPHCM giành 6 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ, đứng hạng ba. Tính điểm về thành tích đồng đội nam, đội cử tạ TPHCM giữ hạng nhì với 473 điểm còn tính điểm đồng đội nữ thì có hạng 5 (313 điểm).

Vô địch toàn đoàn là đội Hà Nội với 15 HCV, 11 HCB, 9 HCĐ trong khi hạng nhì là đội cử tạ An Giang (7 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ). Xếp sau các đơn vị này và đội TPHCM là đội Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cà Mau. Trong 23 đơn vị tham dự giải, có 13 đơn vị không giành được HCV. Đáng chú ý, cử tạ TPHCM chỉ đạt được 6 HCB tại giải năm nay nên đứng hạng 11.

Tại giải, các tấm HCV của đội cử tạ TPHCM có được từ kết quả thi đấu của Nguyễn Minh Quang (cử giật, cử đẩy, tổng cử 353kg) hạng cân trên 110kg nam, Pha Si Ro (cử giật, cử đẩy, tổng cử 242kg) hạng cân trên 86kg nữ. Lực sĩ Pha Si Ro đã giành chiến thắng trong ngày cuối thi đấu để mang về hạng 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp cho đội cử tạ TPHCM.

Giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 đã tranh tài 48 bộ huy chương theo các hạng cân dành cho nam, nữ. Các lực sĩ của đội tuyển cử tạ Việt Nam đều góp mặt tại giải.

MINH CHIẾN