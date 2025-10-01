Môn cử tạ bổ sung thêm 2 hạng cân vào chương trình thi đấu tại Olympic 2028

Cử tạ Việt Nam và các quốc gia có thêm cơ hội giành suất tham dự Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028 khi 2 nội dung sẽ được bổ sung.

Môn cử tạ tạo thêm cơ hội cho lực sĩ thi đấu khi gia tăng số nội dung tại Olympic 2028. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) công bố chính thức bổ sung thêm 2 nội dung (1 nam, 1 nữ) vào chương trình thi đấu môn cử tạ tại Olympic năm 2025 để nâng số bộ huy chương lên thành 12. Thông lệ các kỳ Olympic trước đây, cử tạ chỉ tranh tài 10 nội dung (5 nam, 5 nữ).

“Quyết định quan trọng và ý nghĩa này được đưa ra theo khuyến nghị của Ủy ban Olympic và yêu cầu của IWF. Hạn ngạch 120 lực sĩ (60 nam và 60 nữ) giành suất chính thức tham dự Olympic 2028 không thay đổi. Vì vậy, các lực sĩ giành suất chính thức sẽ tham gia thi đấu 12 hạng cân (6 hạng cân cho mỗi giới), với tổng 10 VĐV mỗi nội dung”, một trong những nội dung thông báo được IWF gởi tới các Liên đoàn thành viên.

Tại Olympic Paris (Pháp) 2024, môn cử tạ đã tranh tài các nội dung gồm 61kg, 73kg, 89kg, 102kg và trên 102kg (nam) cùng 49kg, 59kg, 71kg, 81kg, trên 81kg đối với nữ. Chúng ta đã có 1 suất chính thức tại hạng cân 61kg nam (lực sĩ Trịnh Văn Vinh).

Tuy nhiên, thông báo được IWF quy định từ tháng 6-2025, các hạng cân thay đổi khi tổ chức giải quốc tế được áp dụng là 60kg, 65kg, 71kg, 79kg, 88kg, 98kg, 110kg, trên 110kg (nam) và 48kg, 53kg, 58kg, 63kg, 69kg, 77kg, 86kg, trên 86kg (nữ).

Các hạng cân chính thức môn cử tạ tại Olympic Los Angeles (Mỹ) chưa công bố chính thức. Quyết định sẽ được IWF và IOC cùng Ban tổ chức chủ nhà sẽ đưa ra trong thời gian tới.

Năm nay, giải cử tạ vô địch thế giới 2025 được tổ chức tại Na Uy từ ngày 2 tới 11-10 với 16 hạng cân (8 nam, 8 nữ) theo nhóm nội dung ới đã được IWF quyết định từ ngày 1-6. Đội tuyển cử tạ Việt Nam tập trung cho nhiệm vụ SEA Games 33-2025 nên không cử lực sĩ tham dự giải vô địch thế giới 2025. Từ năm 2026, giải vô địch thế giới sẽ bắt đầu tính điểm tích lũy để tranh suất Olympic năm 2028.

MINH CHIẾN