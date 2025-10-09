Bắc Ninh dẫn đầu ở giải cử tạ vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025

Giải đấu đã kết thúc ngày 9-10 với các hạng cân cuối cùng của nội dung nam, nữ được tổ chức tại Thái Nguyên.

Trịnh Văn Vinh đã thi đấu và có tấm HCV tổng cử hạng cân 65kg nam tại giải năm nay. Ảnh: CỤC TDTT VIỆT NAM

Kết thúc giải đấu, đội Bắc Ninh giành vị trí số 1 với 9 HCV, 6 HCB trong khi hạng nhì là Hải Phòng (7 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ) trong khi đội Ninh Bình giành 6 HCV đứng hạng 3. Ngoài bảng xếp hạng huy chương, về tính điểm đồng đội nội dung nam, đội Hà Nội đứng vị trí số 1. Tính điểm đồng đội nội dung nữ, đội Hải Phòng giữ vị trí số 1 giải năm nay.

Ở giải năm nay, đội cử tạ TPHCM có tấm HCB tổng cử hạng cân 65kg nam của lực sĩ A Ngãi với kết quả 273kg (120kg cử giật, 153kg cử đẩy); HCB hạng cân 79kg nam của lực sĩ Nguyễn Văn Hiếu khi giành thành tích 301kg (136kg cử giật, 165kg cử đẩy); HCĐ hạng cân 110kg nam của Lê Thanh Hải với kết quả 308kg.

Tại giải lần này, các hạng cân được giới chuyên môn chú ý đều tạo được cuộc tranh tài hấp dẫn. Trong đó, lực sĩ Dương Tuấn Kiệt (Hà Nội) giành HCV tổng cử hạng cân 60kg nam, Trịnh Văn Vinh (Bắc Ninh) vô địch tổng cử 65kg nam, Quàng Thị Tâm (Lào Cai) vô địch hạng cân 58kg.

Giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025 là giải cuối cùng nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia dành cho các lực sĩ trong cả nước. “Một số lực sĩ trẻ đã tham dự giải và đạt được chuyên môn như sự chuẩn bị. Tuy nhiên, hiện tại chưa nhiều gương mặt đạt được sự nổi bật tuy nhiên chúng tôi vẫn có sự kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi đấu của VĐV cả nước”.

MINH CHIẾN