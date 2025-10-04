Các môn khác

Dương Tuấn Kiệt giành HCV hạng cân 60kg nam tại Giải vô địch cử tạ CLB quốc gia 2025

SGGPO

Dương Tuấn Kiệt đã giành chiến thắng quyết định tại hạng 60kg nam trong ngày khai mạc 4-10 giải vô địch cử tạ câu lạc bộ quốc gia 2025.

Dương Tuấn Kiệt (giữa) từng giành HCV tại giải cử tạ vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: NGUYỄN HUY
Hạng cân 60kg nam là nội dung cân nằm trong chương trình SEA Games 33, ASIAD 20 và Olympic 2028. Vì vậy, các HLV cử tạ Việt Nam rất tập trung theo dõi lực sĩ thi đấu để tìm kiếm thêm gương mặt tốt nhất chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

Lực sĩ hàng đầu Việt Nam tại nội dung này là Nguyễn Trần Anh Tuấn (TPHCM) và K’Dương (Lâm Đồng) vắng mặt tại cuộc tranh tài vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025. Do vậy, Dương Tuấn Kiệt (Hà Nội) đã thi đấu với tâm lý thoải mái nhất để giành vị trí số 1 chung cuộc. Tuấn Kiệt đã đạt 119kg cử giật và 147kg cử đẩy qua đó có thành tích 266kg tổng cử, giành HCV.

Đứng hạng nhì về tổng cử là lực sĩ Đỗ Tú Tùng với 265kg (120kg cử giật, 145kg cử đẩy). Tháng 7 năm nay, Dương Tuấn Kiệt đã tham dự giải cử tạ vô địch trẻ châu Á 2025 và có 1 HCV cử giật (121kg), 2 HCĐ cử đẩy (150kg) và tổng cử (271kg). Giới chuyên môn vẫn đang đánh giá Dương Tuấn Kiệt, Nguyễn Trần Anh Tuấn, K’Dương và Lại Gia Thành là nhóm lực sĩ tốt nhất hạng cân 60kg Việt Nam lúc này.

Cùng ngày thi đấu, tại hạng cân 48kg nữ, lực sĩ Ka Hoài (Lâm Đồng) giành HCV tổng cử với kết quả 159kg (70kg cử giật, 89kg cử đẩy). Giải vô địch cử tạ câu lạc bộ quốc gia 2025 tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 4-10 tới ngày 9-10 với sự góp mặt của gần 250 HLV, VĐV tới từ 24 đơn vị trong cả nước.

MINH CHIẾN

