"Thử lửa" trước thềm SEA Games 33

Ngay đầu tháng 10, nhiều tuyển thủ hàng đầu của thể thao Việt Nam ở các môn bơi lội, quyền Anh (boxing), cử tạ, vật, bóng chuyền… sẽ bước vào thi đấu giải quốc gia để tích lũy chuyên môn, chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau khi về nước từ giải vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ, tất cả kình ngư đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục tham dự giải vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 4-10 tới 16-10. Đại diện Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam và bộ môn bơi (Cục TDTT Việt Nam) xác định giải vô địch quốc gia có ý nghĩa chuyên môn quan trọng nhất nên từng VĐV phải nỗ lực hết khả năng.

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đang rà soát lực lượng tham dự SEA Games 33-2025. Vì lẽ đó, thành tích của từng VĐV trong giải vô địch quốc gia 2025 tiếp tục là thước đo chuyên môn quan trọng để lựa chọn nhân sự tham dự sang Thái Lan thi đấu vào tháng 12. Các tuyển thủ như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Lương Jeremie Loic Nino, Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Khả Nhi, Trịnh Trường Vinh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Phạm Thị Vân… sẽ tham dự giải. Tất cả bắt đầu làm quen hồ bơi tại Mỹ Đình (Hà Nội) những ngày qua trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Các tuyển thủ trọng điểm của đội tuyển vật Việt Nam đã trở lại đơn vị chủ quản sẵn sàng thi đấu giải vô địch quốc gia 2025. “Giải vô địch quốc gia luôn có sự cạnh tranh quyết liệt. Mặc dù các VĐV tập trung đội tuyển quốc gia là những người có chuyên môn tốt nhất nhưng khi tham dự giải vô địch quốc gia, họ vẫn phải nỗ lực hết khả năng”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức trao đổi. Thành tích của tuyển thủ trong giải vô địch quốc gia sẽ được đánh giá thêm về chuyên môn, từ đó ban huấn luyện chọn lực lượng thi đấu SEA Games 33-2025.

VĐV vật sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia để tranh các tấm huy chương cao nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay được tổ chức tại Bắc Ninh từ ngày 4 tới 11-10. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển vật tự do nữ Việt Nam chia sẻ: “Các hạng cân tại SEA Games 33-2025 có trong chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay. Vì thế, chúng tôi sẽ xem xét kỹ chuyên môn của một số tuyển trọng điểm đang chuẩn bị tham dự đấu trường này”.

Các võ sĩ quyền Anh (boxing) cũng bước vào thi đấu giải vô địch quốc gia 2025 từ ngày 4-10. Chắc chắn, cuộc tranh tài năm nay được chú ý của giới chuyên môn bởi những tuyển thủ hàng đầu được chờ đợi thể hiện thành tích tốt nhất trước khi tham dự SEA Games 33-2025.

VĐV bóng chuyền sẽ thi đấu các trận còn lại của giải vô địch quốc gia vào tuần tới ở Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, VĐV bóng chuyền cả nước bước vào vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 với tinh thần quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Vòng 2 sẽ kéo dài từ ngày 7-10 tới 16-10 tại Ninh Bình. Các HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (đội tuyển nữ) và HLV trưởng Trần Đình Tiền (đội tuyển nam) đều tham dự giải đấu. Vì thế, họ sẽ có đánh giá chính xác nhất phong độ các cầu thủ trước khi chọn lực lượng phù hợp tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Hiền, Vi Thị Như Quỳnh, Bùi Ánh Thảo, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Quốc Dư, Hoàng Xuân Trường, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Quốc Duy, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Văn Hiệp, Cao Đức Hoàng… đã được đăng ký góp mặt giải vô địch quốc gia tại Ninh Bình.

Với các lực sĩ cử tạ, phong độ tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2025 tiếp tục là cơ sở để tìm tấm vé tham dự SEA Games 33-2025. Trước đó, các lực sĩ đã thi đấu giải vô địch quốc gia 2025. Dẫu vậy, cuộc đấu vô địch câu lạc bộ quốc gia tại Thái Nguyên vẫn đợt tập dợt có giá trị về chuyên môn. Các lực sĩ đội tuyển cử tạ Việt Nam đều trở lại đơn vị chủ quản thi đấu từ ngày 4-10 tại Thái Nguyên.

MINH CHIẾN