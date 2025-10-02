Rà soát lực lượng các đội thể thao tham dự SEA Games 33 bằng nguồn xã hội hóa

Ngành thể thao đang rà soát lực lượng tham mưu Bộ VH-TT-DL thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025, trong đó một số đội tuyển sang Thái Lan bằng kinh phí xã hội hóa.

Thể thao điện tử là đội tuyển tham dự SEA Games 33-2025 bằng kinh phí xã hội hóa. Ảnh: VNP

Qua tìm hiểu, thể thao Việt Nam đang xem xét để rà soát lực lượng các đội tuyển trượt ván, trượt băng, bowling, bóng chày (9 người, 5 người), leo núi thể thao, võ thuật tổng hợp (MMA), teqball, thể thao điện tử (Esports), kéo co, mô tô nước (jetski) tham dự SEA Games 33-2025 bằng nguồn xã hội hóa. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL ngày 1-10 vừa qua, từng Liên đoàn, Hiệp hội thể thao dự kiến cử các đội tuyển thể thao trên tham dự SEA Games 33-2025 báo cáo công tác chuẩn bị.

Thể thao Việt Nam không bỏ qua các môn thể thao có sự quan tâm của xã hội để cùng phát triển tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc tham dự SEA Games 33-2025 cũng phải giữ tính kỷ luật cao bởi mỗi HLV, VĐV đều là đại diện của thể thao nước nhà. Do vậy, đội tuyển thể thao tham dự SEA Games 33-2025 bằng hình thức nào cũng phải có trách nhiệm vì màu cờ sắc áo giành kết quả tốt nhất và tinh gọn lực lượng, tuân thủ quy định của Đoàn thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đánh giá các môn tham gia SEA Games 33-2025 bằng hình thức xã hội hóa ngoài mục tiêu giành thành tích huy chương, cũng khẳng định đây là 1 trong những hướng đi tất yếu trong phát triển thể thao Việt Nam. Đây là cơ hội để phong trào thể thao mới, hiện đại và hấp dẫn tiếp cận đông đảo công chúng tạo động lực thúc đẩy các Liên đoàn, Hiệp hội chuyên môn phát triển bền vững.

MINH CHIẾN