Thêm cầu thủ Việt kiều góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33

Tiền vệ Việt kiều Nga Nguyễn Vadim được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên U23 Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days tháng 10, để cùng hướng đến SEA Games 33.

Tiền vệ Việt kiều Nga Nguyễn Vadim là tân binh của U23 Việt Nam. ẢNH: FBNV

Nguyễn Vadim sinh năm 2005 tại Nga, có bố người Việt và mẹ người Nga. Anh là tân binh của Đà Nẵng tại mùa giải 2025-2026. Với chiều cao 1m75 cùng nền tảng kỹ thuật từng được đào tạo tại Nga, theo HLV Lê Đức Tuấn đánh giá, Nguyễn Vadim có thể đảm nhiệm cả hai vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh. Tiền vệ Việt kiều Nga này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng tiền vệ của U23 Việt Nam.

Việc tiếp tục mở rộng cánh cửa hy vọng cho các cầu thủ Việt kiều để thấy định hướng rõ ràng của HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong việc nâng cao chất lượng đội hình hướng tới các giải đấu lớn sắp tới.

Nguyễn Vadim là một trong 3 Việt kiều được gọi lên U23 Việt Nam lần này, bên cạnh Lê Viktor và Trần Thành Trung.

Trước đó, Viktor Lê đã góp công giúp U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, còn Trần Thành Trung từng được triệu tập trong đợt FIFA Days tháng 9 để chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

Ngoài ba cầu thủ Việt kiều kể trên, danh sách U23 Việt Nam còn có nhiều gương mặt đã thi đấu ấn tượng tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026 như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ…

U23 Việt Nam hội quân trở lại tại Hà Nội từ ngày 4-10, tức sau vòng 6 V-League và vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Ba ngày sau, Lê Viktor cùng đồng đội sang UAE tập huấn. Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với U23 Qatar vào các ngày 9 và 13-10. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của VFF nhằm chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 cũng như vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Đợt tập trung lần này diễn ra song song với lịch trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal. Vì HLV Kim Sang-sik bận huấn luyện đội tuyển Việt Nam, nên dẫn dắt U23 Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 10 vẫn tiếp tục là quyền HLV Đinh Hồng Vinh.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam tại đợt FIFA Days tháng 10 tới. ẢNH: VFF

HỮU THÀNH