Bóng chuyền Việt Nam chưa chọn được điểm tập huấn nước ngoài chuẩn bị SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chọn điểm tập huấn phù hợp khi hội quân vào giai đoạn 2. Ảnh: AVC

Trao đổi ngày 2-10, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Chúng tôi chưa cụ thể điểm tập huấn nước ngoài của các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam. Bởi vì, điểm tập huấn phải chọn phù hợp để các cầu thủ gia tăng được chuyên môn. Tới đây, chúng tôi sẽ làm việc cùng các ban huấn luyện mỗi đội tuyển để xem xét trước khi quyết định chương trình tập huấn nước ngoài. Trong trường hợp không tìm được điểm tập huấn phù hợp ở nước ngoài, có thể các đội sẽ tập tại Việt Nam tới khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33-2025”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến được tập huấn tại Nhật Bản khi tập huấn giai đoạn 2. Mặc dù vậy, thời điểm tháng 10 và tháng 11 là lúc các đội bóng tại Nhật Bản bắt đầu thi đấu giải vô địch quốc gia. Bởi thế, việc tìm điểm tập huấn giai đoạn này sẽ không dễ dàng do những nơi tập huấn có đội bóng phù hợp đang phải thi đấu. Nếu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ sang tập huấn mà không đấu tập với các cầu thủ bản địa thì sẽ khó có sự điều chỉnh chuyên môn

Trong khi đó, đội tuyển nam Việt Nam cũng dự kiến được tập huấn ở Trung Quốc. Thời điểm tháng 10 và tháng 11 là lúc các đội bóng Trung Quốc bước vào tham dự Đại hội thể thao toàn quốc. Chính vì vậy, việc tìm được điểm tập huấn phù hợp là không dễ dàng.

Trong đợt tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia đầu năm 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tập luyện tại Quảng Ninh. Sau đó, từng giai đoạn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được thay đổi điểm tập tại Vĩnh Yên (Phú Thọ), Đông Anh (Hà Nội) và Tam Đảo (Phú Thọ).

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được tập huấn tại Đà Nẵng, sau đó thay đổi điểm tập ở Hà Nội để phù hợp chuyên môn.

2 đội tuyển đã kết thúc đợt tập huấn đầu tiên. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ thực hiện tập huấn trở lại vào cuối tháng 10 sau khi các cầu thủ kết thúc giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Giải đấu bế mạc ngày 16-10. “Chương trình tập huấn sẽ được từng ban huấn luyện xây dựng để đảm bảo chuyên môn tốt nhất. Chúng tôi sẽ theo các kế hoạch để 2 đội tuyển được chuẩn bị đúng về chuyên môn”, ông Lê Trí Trường cho biết.

Dự kiến trong giai đoạn 2 của đợt tập huấn, chuyên gia thể lực Karl Lim (Australia) trở lại Việt Nam làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN