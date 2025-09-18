SEA Games 33-2025: Sẽ kiểm tra giới tính ở môn bóng chuyền

Sau phiên họp mới nhất vào giữa tháng 9, Ban tổ chức SEA Games 33 cho biết sẽ gửi thông báo đến các đoàn thể thao Đông Nam Á về việc điều chỉnh một số quy định liên quan luật lệ và các vấn đề y tế.

Theo đó, nước chủ nhà Thái Lan nhấn mạnh sẽ tổ chức kiểm tra doping ở nhiều môn thể thao nhạy cảm như điền kinh, bơi lội, nhảy cầu, cử tạ, xe đạp…; đồng thời kiểm tra giới tính đột xuất đối với vận động viên (VĐV) nữ, trong đó có bóng chuyền trong nhà.

Tại SEA Games 33, ban tổ chức sẽ yêu cầu kiểm tra rối loạn xác định giới tính của VĐV bóng chuyền nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức khẳng định: “Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan và Ban tổ chức SEA Games 33-2025 sẽ đảm bảo sức khỏe cho tất cả VĐV và những người tham gia đại hội; nghiêm cấm các hành vi vi phạm Quy định phòng, chống doping của Cơ quan Phòng, chống Doping thế giới (WADA). Trong thời gian thi đấu, VĐV có thể được kiểm tra doping bất cứ lúc nào, ở bất kỳ địa điểm nào, theo đúng chuẩn WADA và quy định phòng chống doping của SEA Games. Với các nội dung dành cho nữ, VĐV phải tuân thủ các xét nghiệm quy định về rối loạn xác định giới tính khi cần thiết. Bất kỳ trường hợp từ chối hoặc vi phạm sẽ bị loại khỏi đại hội”.

Theo đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), các quy định y tế mới đã rất rõ ràng nên VFV sẽ nghiêm túc thực hiện. Trong văn bản gửi các sở, ngành và doanh nghiệp có các đội bóng đang thi đấu ở giải hạng A và giải Vô địch quốc gia, VFV nhấn mạnh: do toàn bộ giải đấu chính thức tại Việt Nam cùng CLB, VĐV đều được đăng ký trong hệ thống Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), nên những VĐV không đủ điều kiện theo FIVB sẽ không được thi đấu cho đến khi có quyết định khác.

"Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026. Các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games sẽ được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam”, thông báo của VFV nêu.

Điều đó có nghĩa, trước khi chốt danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33, tất cả tuyển thủ sẽ trải qua kiểm tra doping và xét nghiệm giới tính tại trung tâm/bệnh viện đạt chuẩn quốc tế. Kết quả kiểm tra sẽ được VFV gửi kèm hồ sơ đăng ký chính thức đến Ban tổ chức.

Trước mắt, VFV cũng cần chuẩn bị phương án để xử lý vấn đề gây tranh cãi. Tại vòng 2 Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2025 (khởi tranh vào ngày 7-10), trong cuộc họp kỹ thuật với sự tham dự của trưởng đoàn và HLV 16 đội bóng, khả năng cao sẽ phát sinh ý kiến yêu cầu kiểm tra tư cách VĐV bị nghi ngờ về giới tính.

PHƯƠNG MINH