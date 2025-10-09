Các môn khác

Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành các tấm HCV đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2025

Các xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam đã vào tranh tài và giành được những tấm HCV đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Xạ thủ Lê Tuấn Anh (giữa) đã giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi trẻ tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: VŨ ANH
Giải đấu chính thức tranh tài tại Thái Lan với các nội dung dành cho hệ vô địch trẻ trong ngày 9-10.

Ở ngày thi đấu này, đội bắn súng Việt Nam đã giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi trẻ đồng đội nam. Đội hình các xạ thủ Lê Tuấn Anh, Lê Duy Vượng, Lê Tuấn Minh của Việt Nam đã đạt tổng điểm 1.696 để xếp nhất, giành HCV. Đội chủ nhà Thái Lan có ngôi á quân trong nội dung này. Nối tiếp kết quả trên, các xạ thủ Việt Nam tiếp tục giành ngôi vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi trẻ đồng đội nữ. Ba xạ thủ Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Xuân Hương, Trần Yến Nhi đã đạt tổng thành tích 1.676 điểm để chiến thắng đội Thái Lan và Singapore giành ngôi vô địch.

Kết quả thi đấu chung kết cá nhân của xạ thủ Nguyễn Thùy Trang. Ảnh: VŨ ANH

Về kết quả cá nhân, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi trẻ nữ. Qua các lượt bắn chung kết nội dung, Nguyễn Thùy Trang đạt tổng điểm cao nhất là 237,5 để giành ngôi vô địch.

Tại cuộc đấu 10m súng ngắn hơi nam trẻ, xạ thủ Lê Tuấn Anh đã giành ngôi vô địch với thành tích 228,5 điểm tại chung kết. Đây là lần đầu tiên Lê Tuấn Anh giành HCV trong giải vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký 44 xạ thủ tham dự các nội dung đối với bắn súng tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ngoài ra, chúng ta còn có lực lượng tham dự nội dung bắn đĩa bay tại giải. Địa điểm tổ chức giải vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ là nơi tranh tài môn bắn súng SEA Games 33-2025.

