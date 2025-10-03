Nâng tầm cho bắn súng Việt Nam

Bắn súng được xem là một trong những bộ môn thế mạnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ở đó, bài toán nâng tầm thành tích vươn đến Asiad hay Olympic luôn được giới chức chuyên môn quan tâm.

Giải vô địch bắn súng quốc gia 2025 đã khởi tranh tại Hà Nội (từ ngày 20-9 đến 2-10), quy tụ gần 300 vận động viên (VĐV) hàng đầu cả nước tham dự. Trong đó, những gương mặt trọng điểm của đội tuyển quốc gia như Trịnh Thu Vinh (2 lần vào chung kết Olympic Paris 2024), Phạm Quang Huy (HCV Asiad 19), Lê Thị Mộng Tuyền (vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024), Nguyễn Mai Chi (HCV giải vô địch bắn súng châu Á 2025)... cũng góp mặt, vừa cạnh tranh thành tích cho đơn vị chủ quản, vừa kiểm tra chuyên môn trước thềm SEA Games 33.

Huấn luyện viên (HLV) Nghiêm Việt Hùng (đội tuyển bắn súng Việt Nam) cho biết, ban huấn luyện sẽ chọn lực lượng VĐV tốt nhất tham dự SEA Games 33 sau giải vô địch quốc gia.

Phạm Quang Huy là gương mặt trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: P.MINH

Tuyển bắn súng Việt Nam là một trong những đội tuyển quốc gia hội quân sớm nhất trong năm. Đội tuyển có 6 HLV, 1 chuyên gia và 45 VĐV. Trong đó, chuyên gia người Mông Cổ Altantsetseg Byambajavyn đã tham gia huấn luyện tổ nội dung súng ngắn nữ (có xạ thủ Trịnh Thu Vinh tập luyện) từ cuối năm 2024.

Với số lượng đông đảo ở các nội dung khác nhau, các xạ thủ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt và nỗ lực hơn. Đây là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá sau mỗi giai đoạn, từ đó sàng lọc nhân sự, lựa chọn những tuyển thủ ưu tú nhất đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Bắn súng là một trong những môn trọng điểm nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn của ngành. Do đó, chỉ tiêu dành cho bộ môn này tại SEA Games 33 là giành 7 HCV (tương tự thành tích từng giành được ở SEA Games 31 - 2022).

SEA Games 33 là mục tiêu quan trọng trong năm 2025 cũng là phép thử cần thiết để đội tuyển bắn súng Việt Nam chuẩn bị hành trình dài hơi cho Asiad và Olympic. Bắn súng là môn thể thao duy nhất nước ta có VĐV từng giành HCV Olympic.

Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), cho biết: “Chúng ta từng có Phạm Quang Huy đạt được HCV ở Asiad 19. Mục tiêu dài hơi của đội tuyển là bảo vệ thành tích đó ở Asiad 20 - 2026. Bởi thế mà công tác chuẩn bị chuyên môn đã được ban huấn luyện xây dựng để VĐV tích lũy kinh nghiệm từ năm 2025 với nỗ lực và sự tập trung tốt nhất”.

Với công tác thi đấu, ngoài các giải đấu quốc nội được tổ chức hàng năm thì ngành thể thao Việt Nam cũng đưa các VĐV tham dự từ 8-10 giải đấu quốc tế. Điều này là rất cần thiết nếu muốn nâng cao trình độ của đội tuyển khi mật độ thi đấu hiện nay còn khá thưa thớt.

Đáng chú ý, bắn súng là một trong 4 môn thể thao trọng điểm được Cục Thể dục thể thao Việt Nam lựa chọn áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác huấn luyện. Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang phối hợp với đối tác công nghệ để thu thập dữ liệu VĐV từ đội tuyển, sau đó phân tích phong độ, hỗ trợ ban huấn luyện điều chỉnh chương trình tập luyện và chọn VĐV có khả năng tranh huy chương tại các đấu trường.

Trong buổi làm việc với đội tuyển bắn súng quốc gia, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bắn súng Việt Nam xem xét bổ sung chuyên gia nước ngoài (bao gồm phiên dịch viên riêng), đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu đạn, giải quyết đề xuất trang bị thêm ít nhất một khẩu súng mới cho các VĐV trọng điểm, các chuyến tập huấn nước ngoài nâng cao trình độ chuyên môn cho các tuyển thủ cũng như bồi dưỡng lứa VĐV kế cận.

NGUYỄN ANH