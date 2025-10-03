Đội tuyển bắn súng Việt Nam chưa chốt lại số lượng xạ thủ tham dự SEA Games 33

VĐV quan trọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 đã được xác định. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngay sau khi giải đấu khép lại vào ngày 2-10, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Nghiêm Việt Hùng cho biết: “Xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự giải vô địch quốc gia 2025 đầy đủ. Các huấn luyện viên và chuyên gia theo sát từng xạ thủ trong mỗi ngày thi đấu để xem xét kỹ chuyên môn. Bắn súng là quá trình dài chuẩn bị. Các xạ thủ chủ lực đã chuẩn bị từ đầu năm và giải vô địch quốc gia là 1 trong những cuộc đấu kiểm tra kỹ lưỡng nhất. Chúng tôi hài lòng với kết quả thi đấu của lực lượng chủ lực chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 sắp tới”.

Trước đó, trong báo cáo trực tiếp Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội), đại diện ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết sau giải vô địch quốc gia 2025, lực lượng xạ thủ được rút gọn để tiếp tục tập trung huấn luyện cho xạ thủ tốt nhất tham dự SEA Games 33-2025.

Môn bắn súng SEA Games 33-2025 có 16 nội dung dành cho thi đấu bắn súng, 6 nội dung bắn đĩa bay và 8 nội dung bắn súng ứng dụng.

16 nội dung dành cho bắn súng gồm 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nam; 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân, đồng đội nam; 50m súng trường hơi 3 tư thế cá nhân, đồng đội nam; 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ; 25m súng ngắn thể thao cá nhân, đồng đội nữ; 10m súng trường hơi cá nhân, đồng đội nữ; 50m súng trường hơi 3 tư thế cá nhân, đồng đội nữ; 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ; 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Tại giải vô địch quốc gia 2025, nhóm xạ thủ trọng điểm như Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Tâm Quang, Phan Công Minh, Phan Xuân Chuyên, Phí Thanh Thảo… giành được huy chương. Từng thành tích là sự chuẩn bị của mỗi xạ thủ trước khi tham dự giải đấu. Những xạ thủ chủ lực trong nhóm nội dung thuộc SEA Games 33-2025 đã được ban huấn luyện xác định.

Phạm Quang Huy vẫn đang là xạ thủ trọng điểm của đội tuyển băn súng Việt Nam. Ảnh: BSVN

“Tuy nhiên, đội tuyển bắn súng Việt Nam thận trọng đối với nhiệm vụ SEA Games 33-2025 bởi các đội tuyển khác cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vào tháng 10, đội sẽ thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2025 ngay tại trường bắn phục vụ SEA Games 33-2025. Các xạ thủ của chúng ta sẽ nắm bắt thêm lực lượng của đối thủ từ đây”, đại diện tổ nội dung súng ngắn của đội tuyển bắn súng Việt Nam nói thêm.

Về lý thuyết, các xạ thủ có cơ hội giành huy chương ngang nhau tại SEA Games 33-2025. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn hy vọng xạ thủ trọng điểm phải đạt được sự bứt phá. Bởi lẽ, tấm huy chương là thành tích cụ thể nhưng xa hơn thì kết quả thi đấu SEA Games 33-2205 còn là thước đo để nhà quản lý tính toán đầu tư hướng đến ASIAD 20 năm 2026.

MINH CHIẾN