Đội tuyển TPHCM giành vị trí hạng 3 giải bắn súng quốc gia 2025

Giải đấu chính thức khép lại và các xạ thủ đội tuyển bắn súng TPHCM giành vị trí hạng 3 chung cuộc với kết quả tốt nhất là 9 HCV.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (giữa) là gương mặt chủ lực của đội bắn súng TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu giải quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (giữa) là gương mặt chủ lực của đội bắn súng TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu giải quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày thi đấu 2-10 là ngày cuối của giải. Trong ngày, các xạ thủ thi đấu nội dung đĩa bay skeet hỗn hợp đồng đội nam nữ để tranh kết quả cuối cùng. 2 xạ thủ của đội tuyển TPHCM gồm Phạm Thị Ngọc Châu, Nguyễn Minh Quang đã nỗ lực thi đấu nhưng thua đáng tiếc tại lượt bắn tranh HCĐ nên đứng hạng 4. Các xạ thủ của đội tuyển TPHCM để thua đội Thanh Hóa B tại lượt đấu tranh hạng 3 với kết quả 25-28. Vô địch nội dung là đội Thanh Hóa A (Nguyễn Thị Đức Hạnh, Mai Tuấn Anh).

Trên bảng xếp hạng, đội tuyển bắn súng TPHCM đứng hạng 3 toàn đoàn với tổng thành tích 9 HCV, 9 HCB, 14 HCĐ. Các tấm HCV của xạ thủ TPHCM có được ở kết quả thi đấu của Nguyễn Tâm Quang (10m súng trường hơi nam), Nguyễn Minh Quang (đĩa bay compak sporting nam), Trương Lâm Minh Nguyệt (đĩa bay compak sporting nữ), Lê Nguyễn Thanh Nhi/Nguyễn Thành Nhân (10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội), Trần An Tín/Nguyễn Tâm Quang/Trần Đức Văn (10m súng trường hơi đồng đội nam), Phan Xuân Chuyên/Trần Công Hiếu/Phan Công Minh (25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam), đĩa bay compak sporting đồng đội nam, đĩa bay compark sporting đồng đội nữ, đĩa bay skeet đồng đội nam.

Đứng hạng nhất toàn đoàn là đội Hà Nội với thành tích 22 HCV, 15 HCB, 14 HCĐ còn đội Quân đội giữ hạng nhì (15 HCV, 13 HCB, 12 HCĐ). Xếp sau 3 đơn vị dẫn đầu là đội Công an Nhân dân, Hải Phòng, Thanh Hóa… Giải đã ghi nhận 12 đơn vị tham dự, cùng có xạ thủ giành được huy chương. Sau giải vô địch quốc gia 2025, xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan.

