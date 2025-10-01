Các môn khác

Đội tuyển bắn súng TPHCM đã giành 9 HCV trong ngày thi đấu áp chót giải vô địch quốc gia 2025

Các xạ thủ trở lại thi đấu sau 1 ngày tạm dừng do ảnh hưởng của mưa lớn tại Hà Nội, tuy nhiên những cuộc cạnh tranh vẫn quyết liệt.

Xạ thủ thi đấu tại giải bắn súng quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN
Trong ngày áp chót của giải bắn súng vô địch quốc gia 2025 (1-10), xạ thủ kỳ cựu Hà Minh Thành (Quân đội) tiếp tục khẳng định ưu thế chuyên môn để chiến thắng giành HCV nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam. Nội dung thu hút 10 xạ thủ góp mặt thi đấu. Hà Minh Thành vượt lên giành tấm HCV cá nhân với thành tích 578 điểm. HCB thuộc về Phạm Quang Huy (Hải Phòng) với thành tích 574 điểm còn Kiều Thanh Tú (Hà Nội) đạt HCĐ. Về kết quả đồng đội của bài bắn, đội Quân đội xếp nhất, hạng nhì là Hà Nội và hạng ba là Công an Nhân dân. Xạ thủ TPHCM không đăng ký thi đấu nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam.

Tuy nhiên trên bảng tổng sắp tạm thời, đội tuyển TPHCM vẫn giữ vững vị trí hạng 3 khi đã có 9 HCV, 9 HCB, 15 HCĐ. Tấm HCV thứ 9 của đội tuyển TPHCM là tại nội dung đồng đội đĩa bay skeet nam. Trong 9 tấm HCV của đội tuyển TPHCM, các xạ thủ đã mang về tại nội dung thi đấu bắn súng và bắn đĩa bay. Vào ngày cuối 2-10, xạ thủ sẽ tham dự nội dung đĩa bay skeet đồng đội hỗn hợp sau đó xác định thành tích chung cuộc.

Trên bảng tổng sắp tính tới ngày áp chót giải, đội Hà Nội giành 22 HCV, 14 HCB, 14 HCĐ để xếp vị trí dẫn đầu. Ban tổ chức cho biết, 12 đội thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay đều có xạ thủ giành được huy chương.

MINH CHIẾN

