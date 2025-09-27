Đội bắn súng TPHCM giành tấm HCV thứ 8 tại giải vô địch quốc gia

Xạ thủ đội bắn súng TPHCM đã chiến thắng sít sao lượt tranh ngôi vô địch để giành tấm HCV tại nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp ngày thi đấu 27-9.

Xạ thủ Phạm Quang Huy không có kết quả huy chương cá nhân 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải bắn súng vô địch quốc gia 2025 đang tranh tài tại Hà Nội. Sự chú ý được hướng về nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ tranh tài ngày 27-9. Sau vòng loại, cặp xạ thủ Lê Nguyễn Thanh Nhi, Nguyễn Thành Nhân của TPHCM vào chung kết tranh HCV trước 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Đình Thành (Công an Nhân dân).

Với sự tự tin trong các lượt bắn, 2 xạ thủ của đội TPHCM giành chiến thắng 17-15 để có HCV nội dung. Tấm HCV 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ là HCV thứ 8 của đội TPHCM tới lúc này.

Cùng ngày thi đấu, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền (TPHCM) dự nội dung 50m súng trường hơi nằm nữ nhưng chỉ đứng hạng 14. Vô địch bài bắn là Nguyễn Huyền Trang (Quân đội, 615,6 điểm).

Trong khi đó, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) không thành công ở nội dung 10m súng trường hơi nam. Tuyển thủ hàng đầu của Việt Nam đã đứng đầu vòng loại với 575 điểm. Tại chung kết bài bắn, Phạm Quang Huy dừng bước ở vị trí hạng 4, không giành huy chương cá nhân. Thành tích chung kết của Phạm Quang Huy là 194,8 điểm. Xạ thủ Nguyễn Đình Thành (Công an Nhân dân) giành HCV với 236,3 điểm còn HCB là Lại Công Minh (TPHCM), HCĐ là Nguyễn Hoàng Phương (Quân đội, 214,4 điểm). Tính thành tích đồng đội, đội Công an Nhân dân giành HCV, á quân là đội Hải Phòng còn đội Quân đội có vị trí hạng 3.

Tại chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam, xạ thủ á quân ASIAD 19 Ngô Hữu Vương đã có HCB với thành tích 378 điểm. Cùng đạt điểm tương tự nhưng cao hơn về chỉ số trúng tâm 10, xạ thủ Trần Hoàng Vũ giành HCV. HCĐ là Triệu Hồng Phong (Hà Nội, 375 điểm).

Trên bảng tổng sắp, đội TPHCM tạm xếp hạng ba với 8 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ. Đội Quân đội vươn lên hạng nhì với 9 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ. Tạm dẫn đầu là đội Hà Nội với 19 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ. Giải sẽ thi đấu tới hết ngày 1-10.

MINH CHIẾN