Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành 21 HCV tạm dẫn đầu giải vô địch Đông Nam Á 2025

Xạ thủ Việt Nam giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 đang tổ chức ở Thái Lan. Ảnh: SEASA

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ từ Thái Lan cho biết hiện tại các xạ thủ của Việt Nam đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương.

Xạ thủ của Việt Nam đã giành được 21 HCV, 13 HCB, 8 HCĐ trong các nội dung đã thi đấu để tạm vươn lên dẫn đầu. Trong kết quả này, chúng ta đạt 9 HCV, 7 HCB, 1 HCĐ ở các nội dung cá nhân. Tại ngày thi đấu 12-10, xạ thủ PHạm Quang Huy đã giành HCV cá nhân bài bắn 25m súng ngắn ổ quay nam. Trong nội dung, đội Việt nam còn có HCV đồng đội. Trong khi đó, xạ thủ Nguyễn Văn Quân giành HCV cá nhân nội dung 50m súng trường nằm bắn. Đội Việt Nam cũng có kết quả HCV tính điểm đồng đội 50m súng trường nằm bắn.

Trên bảng xếp hạng, xếp sau đội tuyển bắn súng Việt Nam đang là chủ nhà Thái Lan với 9 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ. Đội Indonesia có vị trí hạng 3 với kết quả 8 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ. Các đội Singapore, Malaysia, Philippines giữ vị trí tiếp theo.

Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2025 còn tranh tài tới ngày 15-10. Giải năm nay tổ chức các nội dung dành cho hệ vô địch và nội dung vô địch trẻ. Bắn súng Việt Nam tham dự 44 xạ thủ thi đấu các nội dung dành cho bắn súng. Ngoài ra, chúng ta còn tham gia nội dung đối với bắn đĩa bay.

MINH CHIẾN