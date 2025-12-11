Kình ngư nam Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games nội dung tiếp sức 4x200m tự do

Các tuyển thủ tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam đoạt HCV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi vào thi đấu chung kết cự ly tiếp sức 4x200m tự do nam, Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ từng vị trí để các kình ngư của Việt Nam có sự phối hợp với nhau tốt nhất. HLV Nguyễn Hoàng Vũ từng chia sẻ rằng sự bố trí đội hình được xây dựng trong quá trình chuẩn bị chuyên môn và tất cả kình ngư đều là những người có phong độ tốt nhất thời điểm này.

Trên hồ bơi, lần lượt từng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Văn Nguyễn Quốc. Trịnh Viết Tường làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, sự chú ý được dồn vào lượt bơi cuối khi Trần Hưng Nguyên đảm nhiệm trọng trách tăng tốc để giành huy chương cho đội tuyển bơi nam Việt Nam.

Kết thúc thi đấu, đội bơi tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam đạt thông số 7’18”67, giành HCV. Hạng nhì là đội Malaysia với kết quả 7’19”50. Hạng bà là đội Singapore với thành tích 7’21”13.

Như vậy, đội hình tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam làm nên lịch sử khi 3 lần liên tiếp vô địch tại SEA Games. Chúng ta có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 32-2021 ở Việt Nam. Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, các kình ngư tiếp tục giành HCV nội dung này. Ở SEA Games 33-2025 này, đội bơi Việt Nam đã chiến thắng tuyệt đối tiếp sức 4x200m tự do nam và bảo vệ vững chắc vị trí số 1 trong nội dung.

“Đây là lần đầu tôi được tham gia đội hình tiếp sức 4x200m tự do, tôi có gặp áp lực khi chuẩn bị chuyên môn. Tuy nhiên, tôi được các anh động viên nỗ lực thi đấu vì thế tôi cởi bỏ được tâm lý và đạt kết quả tốt”, tuyển thủ Trần Văn Nguyễn Quốc bày tỏ.

“Mục tiêu bảo vệ HCV nội dung này đã được Ban huấn luyện đặt ra từ đầu năm nay. Chúng tôi đã được chuẩn bị với cường độ tập luyện rất cao và đạt được kết quả. Tôi vui khi có được thành tích này. Chúng tôi được Ban huấn luyện cởi bỏ áp lực rất nhiều, không bị dồn nén và thi đấu trước tâm lý thoải mái”, Trịnh Viết Tường trao đổi.

MINH CHIẾN