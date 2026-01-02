Đại kiện tướng Lê Quang Liêm lên hạng 18 thế giới

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm của cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE

Lê Quang Liêm đã khởi đầu năm 2026 với hạng 18 thế giới. Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) công bố bảng xếp hạng đầu tiên của năm 2026 (ngày 1-1), qua đó đại kiện tướng của Việt Nam đã có thứ hạng quan trọng trên.

Kết thúc năm 2025, Lê Quang Liêm đã tăng thêm hệ số elo nhờ các thành tích thi đấu hiệu quả từ đó đạt elo hiện tại là 2731. Trước đó, elo của Lê Quang Liêm là 2729. Năm ngoái, Lê Quang Liêm đã tham dự World Cup 2025 của cờ vua thế giới để lọt tới vòng 5. Đây là một trong những kết quả tốt nhất mà 1 kỳ thủ Việt Nam có được ở giải đấu này. Trước khi năm 2025 khép lại, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã thi đấu giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới ở Qatar. Dù không có thứ hạng trong top 10 kỳ thủ dẫn đầu mỗi nội dung nhưng Lê Quang Liêm vẫn là người đạt kết quả tốt nhất của cờ vua nam Việt Nam tại giải. Năm ngoái, điều đáng tiếc là đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã không thi đấu SEA Games 33-2025.

Năm 2026, Lê Quang Liêm sẽ tiếp tục góp mặt một số giải quan trọng để tích lũy thêm điểm số cá nhân cho mình trên bảng xếp hạng FIDE.

Cùng trên bảng xếp hạng đầu tiên năm 2026, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn có vị trí 164 với hệ số elo 2600 còn đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đứng hạng 203 với elo 2585. Các kỳ thủ này cũng vừa góp mặt giải vô địch cờ nhanh, chớp thế giới 2025 tại Doha (Qatar).

MINH CHIẾN