Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2025 chính thức khai cuộc

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang là chủ lực của đội nữ TPHCM thi đấu nội dung đồng đội ở giải năm nay. Ảnh: DUY LINH

Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 43-2025 đã chính thức khai cuộc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Hơn 200 tay vợt của 21 đơn vị góp mặt trong giải lần này.

Nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ được diễn ra sớm nhất. Bóng bàn TPHCM đều đăng ký VĐV thi đấu 2 nội dung trên và đặt mục tiêu giành kết quả cao nhất.

Theo bốc thăm về đồng đội nam, vòng bảng tại Bảng A có đội Hà Nội 1, TPHCM 1, Đồng Nai 2; Bảng B gồm Công an Nhân dân T&T 1, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương; Bảng C gồm Hải Dương 1, Công an Nhân dân T&T 2, TPHCM 2; Bảng D gồm Quân đội 1, Đà Nẵng 2, Khánh Hòa 2; bảng E gồm Đồng Nai 1, Hải Dương 2, Hà Nội 2; Bảng F gồm Công TPHCM, Công an Nhân dân T&T 3, Times City, Lâm Đồng 2; Bảng G gồm Đà Nẵng 1, Khánh Hòa 1, Hà Nội 3, Nghệ An và Bảng H gồm Tiền Giang, Quân đội 2, Công an Nhân dân T&T 4, Lâm Đồng 1.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt trong vòng bảng sau đó chọn 16 đội thành tích tốt nhất tiếp tục vào lượt đấu loại trực tiếp để tiến tới tứ kết, bán kết và chung kết.

Đối với đồng đội nữ, Bảng A có các đội TPHCM 1, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng; Bảng B gồm Công an Nhân dân T&T 1, Lâm Đồng 2, Hưng Yên 2; Bảng C gồm Tây Ninh, Công an TPHCM, Hải Phòng còn Bảng D có các đội Quân đội 1, Vĩnh Long 2, Hà Nội 1; Bảng E gồm Hải Dương 1, Quận 10-TPHCM, Lâm Đồng 1; Bảng F gồm TPHCM 2, Đồng Nai 2, Vĩnh Long 1; Bảng G gồm Công an Nhân dân T&T 2, Đồng Nai 1, Quân đội 2; Bảng H gồm Hưng Yên 1, Hải Dương 2, Hà Nội 2.

Theo lịch thi đấu, các trận chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ giải năm nay sẽ diễn ra ngày 22-5.

Năm ngoái vô địch đồng đội nam là đội Hà Nội 1 còn vô địch đồng đội nữ là TPHCM. Năm nay, các tay vợt chủ lực của bóng bàn TPHCM thi đấu trong thành phần đội TPHCM 1 gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Mai Tú Uyên còn đội hình 1 của nội dung đồng đội nam được TPHCM đăng ký các gương mặt Lê Đình Duy, Khâu Vũ Ngọc Lân, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phước Gia Bảo.

MINH CHIẾN