Bóng bàn TPHCM quyết tâm thành công tại Giải vô địch quốc gia 2025

Nguyễn Khoa Diệu Khánh là niềm hy vọng đạt kết quả cao của bóng bàn TPHCM tại giải quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện ban huấn luyện đội bóng bàn TPHCM trao đổi: “Lúc này, các tay vợt của đội đã và đang chuẩn bị chuyên môn theo yêu cầu đề ra. Chúng tôi thấy khoảng cách chuyên môn giữa các đơn vị bắt đầu có sự thu hẹp nhưng VĐV chủ lực của bóng bàn TPHCM đang có tinh thần và sự quyết tâm cao nhất”. Dự kiến trong đầu tuần tới, đội bóng bàn TPHCM sẽ tới Đà Nẵng làm quen địa điểm tranh tài trước thi đấu chính thức.

Thống kê về thành tích Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân qua 5 năm gần nhất, các tay vợt của TPHCM đều chiếm ưu thế tại nội dung của nữ. Năm 2020, đội bóng bàn TPHCM đã giành HCV nội dung đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nữ, đôi nam-nữ. Năm 2021, các tay vợt TPHCM giành HCV đồng đội nữ, đôi nữ. Tiếp đó, VĐV bóng bàn TPHCM giành HCV đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nam nữ (năm 2023) và HCV đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nam-nữ (năm 2024).

Nhớ lại trận chung kết đơn nữ Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân năm 2024 tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa), tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh từng trải lòng: “Đây là 1 trong những trận đấu tôi có nhiều cảm xúc. Bởi vì, thi đấu trước đồng đội Thanh Thư, cả 2 chúng tôi đều thể hiện chuyên môn sòng phẳng. Tôi đã may mắn có chiến thắng nhưng trên hết kết quả HCV là thành tích chung của bóng bàn TPHCM”.

Năm nay, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vẫn là tay vợt nữ chủ lực được đội bóng bàn TPHCM kỳ vọng đạt kết quả tốt tại giải quốc gia. Xét trên yếu tố chuyên môn, Diệu Khánh đang là tay vợt bóng bàn nữ số 1 Việt Nam. Cô giành ngôi vô địch đơn nữ giải quốc gia năm 2024 và đạt HCV đơn nữ tại giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2024. Do thế, các tay vợt nữ của nhiều đơn vị có sự chuẩn bị kỹ nhằm tìm phương án tranh chấp thành tích trước Diệu Khánh.

Theo đăng ký, HLV trưởng Từ Nhân Luân của bóng bàn TPHCM sẽ mang tới Đà Nẵng đội hình gồm Lê Đình Duy, Khâu Vũ Ngọc Lân, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phước Gia Bảo, Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Bảo, Lê Khắc Minh Huy, Nguyễn Hoàng Anh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Mai Tú Uyên, Nguyễn Lê Bảo Trân, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Như Quỳnh.

Mai Hoàng Mỹ Trang có nhiều kinh nghiệm trong các giải quốc gia từ trước tới nay. Ảnh: Q.THÁI

Thế mạnh của bóng bàn TPHCM là nội dung đồng đội nữ. Do vậy trong Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2025, các tay vợt nữ quyết tâm bảo vệ thành công vị trí số 1 nội dung trên. Ban huấn luyện đội bóng bàn TPHCM có sự thận trọng chuyên môn. Tính cạnh tranh sẽ quyết liệt do nhiều đơn vị như Công an Nhân dân T&T, Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Long, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Quân đội, Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu thành tích tại nội dung đồng đội nữ.

Năm nay, tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang tiếp tục cùng đội bóng bàn TPHCM dự giải quốc gia. Mỹ Trang đang là người giữ kỷ lục về số lần giành HCV nội dung đơn nữ tại giải vô địch quốc gia và với bề dày kinh nghiệm, tay vợt này đủ khả năng đạt kết quả tốt giải năm nay. Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2025 sẽ thi đấu từ ngày 17 tới 27-5 ở Đà Nẵng.

Bài tiếp: Tuyển bóng bàn Việt Nam tập trung mục tiêu SEA Games 33

MINH CHIẾN