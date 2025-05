Đầy đủ hảo thủ dự Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2025

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) tiếp tục tham dự Giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: ND

“Các tay vợt có chuyên môn tốt của bóng bàn Việt Nam đều tham gia giải lần này. Giải bóng bàn vô địch quốc gia là giải truyền thống, có giá trị chuyên môn cao nhất trong hệ thống quốc gia nên kết quả thi đấu của VĐV là cơ sở quan trọng để các đơn vị chuyên môn tuyển chọn tuyển thủ sẽ tập trung đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025”, đại diện bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Anh Tuấn trao đổi.

Cùng quan điểm trên, đại diện Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết năm nay dự báo trong 7 nội dung ở giải, sự cạnh tranh thành tích thành tích sẽ khó rơi khỏi nhóm VĐV của những đơn vị có truyền thống đào tạo chuyên môn trong nước.

Qua tìm hiểu, các tay vợt đã và đang thành danh của bóng bàn Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân năm 2025 như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hạnh Ngân (Hà Nội), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Duy Phong, Bùi Hữu Huy, Bùi Trọng Hiền, Bùi Ngọc Lan, Đinh Thị Huệ (Hải Dương), Đỗ Lê Vân Chi, Đỗ Lê Vân Linh, Vũ Tiến Nam (Lâm Đồng), Bùi Thế Nghĩa, Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Hoàng Lâm, Vũ Hoài Thanh (Quân đội), Tạ Hồng Khánh, Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn Anh, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thùy Kiều My (Công an Nhân dân – T&T), Lê Đình Duy, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Mai Tú Uyên (TPHCM), Tô Đức Hoàng, Nguyễn Xuân Diện (Khánh Hòa), Nguyễn Tiến Đăng Vũ, Trương Thanh Phong (Công an TPHCM)…

Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2025 là giải đầu tiên của hệ thống quốc gia trong năm nay được Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tổ chức. Trong 5 tháng qua, các tay vợt cả nước chủ yếu tập luyện. Bây giờ, họ sẽ chính thức ra thi đấu để tranh thành tích.

Năm 2025, bóng bàn Việt Nam tập trung cho mục tiêu trọng điểm là đạt kết quả tại SEA Games 33-2025. Do vậy, thành tích thi đấu VĐV bóng bàn cả nước ở Giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2025 được ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam xem là 1 trong những tiêu chí chuyên môn chọn tuyển thủ để tập huấn.

Ghi nhận hiện tại, nhiều đội đang tập huấn nhằm có chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng dự giải quốc gia. Đội bóng bàn Hà Nội và Công an Nhân dân – T&T đã sớm cử lực lượng chủ lực tập huấn tại Trung Quốc thời gian qua.

HLV Vũ Mạnh Cường (Công an Nhân dân – T&T) cho biết: “Các tay vợt của chúng tôi tập huấn và giữ trạng thái tốt nhất để chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài rất quyết liệt ở giải vô địch quốc gia”. HLV Vũ Văn Trung (Hà Nội) cũng bày tỏ: “VĐV của chúng tôi được tích lũy thêm nhiều chuyên môn qua từng buổi tập”.

2 gương mặt trẻ có HCV U15 tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 cũng thi đấu Giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: TTR

Ngoài 2 đội trên, các đội TPHCM, Hải Dương và Quân đội cũng có chương trình tập luyện chuẩn bị của mình. Đại diện đội bóng bàn TPHCM cho biết các tay vợt quan trọng nhất của thành phố vẫn đảm bảo phong độ và có quyết tâm tiếp tục chinh phục thành tích năm nay.

Năm nay, giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân Dân 2025 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 17 tới 27-5. Đội chủ nhà Đà Nẵng cũng có kỳ vọng giành huy chương. Theo đăng ký với Ban tổ chức, các HLV Đào Duy Tú và Lữ Đoàn Quân (Đà Nẵng) đã đăng ký 11 tay vợt góp mặt. 1 trong những gương mặt của Đà Nẵng được giới chuyên môn biết tới nhiều là cựu tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Tường Giang.

Tại giải , 2 tay vợt giành HCV nội dung đôi nam nhóm tuổi U15 ở giải bóng bàn trẻ vô địch Đông Nam Á 2025 mới đây là Nguyễn Đức Việt (Hải Dương), Nguyễn Văn Tuấn Anh (Công an Nhân dân T&T) có góp mặt.

MINH CHIẾN