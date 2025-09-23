Mai Hoàng Mỹ Trang và đội nữ TPHCM giành HCV đồng đội ở giải đội mạnh quốc gia 2025

Hai đội nữ TPHCM 1 và nam Công an Nhân dân T&T 1 chiến thắng thuyết phục giành vị trí số 1 nội dung đồng đội tại giải bóng bàn vô địch các đội mạnh quốc gia 2025.

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang và đồng đội giành HCV tại giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025. Ảnh: DUY LINH

Hai trận chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ được tranh tài ngày 23-9 tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ).

Để vào trận chung kết, đội nữ TPHCM 1 vượt qua đội TPHCM 2 ở trận bán kết. Các tay vợt của TPHCM 1 gồm Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Mai Hoàng Mỹ Trang thi đấu vượt trội, giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trong trận bán kết.

Tại trận chung kết, họ thi đấu với đối thủ là đội nữ Quân đội 1 có nhiều gương mặt ổn định chuyên môn gồm Lâm Thu Cúc, Vũ Hoài Thanh và Trần Diệu Linh.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh xuất trận thi đấu tiên phong để vượt qua đối thủ Trần Diệu Linh với tỷ số 3-0. Tiếp đó, Nguyễn Bạch Thanh Thư thắng Vũ Hoài Thanh 3-1. Trận quyết định, Mai Hoàng Mỹ Trang thắng áp đảo Lâm Thu Cúc 3-0. Giành 3 trận thắng, đội TPHCM 1 vượt qua đội Quân đội 1 với kết quả chung cuộc 3-0.

VĐV bóng bàn nữ TPHCM 1 (đỏ) thi đấu tại giải. Ảnh: VTF

Chiến thắng giúp tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang và đội nữ TPHCM 1 giành HCV, bảo vệ ngôi số 1 nội dung đồng đội nữ. Năm ngoái, đội nữ TPHCM 1 cũng vô địch nội dung này.

Trận chung kết đồng đội nam diễn ra sau đó là cuộc đối đầu giữa Công an Nhân dân T&T 1 và Hải Phòng 1. Tay vợt Đinh Anh Hoàng thi đấu trận mở màn, thắng 3-1 Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng 1). Trận thứ 2, Lê Đình Đức thắng 3-1 đàn anh Nguyễn Đức Tuân (Hải Phòng 1). Trận thứ 3, tay vợt Tạ Hồng Khánh thắng 3-1 Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải PHòng 1). Chung cuộc, đội nam Công an Nhân dân T&T thắng 3-0 đoạt ngôi vô địch.

Giải năm nay thu hút 12 đội tham dự. Sau nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, các tay vợt sẽ thi đấu nội dung đôi trong ngày 24 và 25-9. Tiếp đó là các nội dung cá nhân.

MINH CHIẾN