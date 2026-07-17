Gia Phúc, Bảo Châu giành 2 HCV đầu tiên giải cờ vua trẻ vô địch châu Á 2026

Ngày tranh tài 17-7 của giải đấu đã chứng kiến 2 kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Vũ Bảo Châu giành huy chương vàng cho đội tuyển cờ vua Việt Nam.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc có HCV cờ nhanh bảng U18 nam trong giải. Ảnh: AYCC

Giải đấu đang tổ chức tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Nội dung cờ nhanh diễn ra sớm nhất.

Sau 7 ván tranh tài, kỳ thủ của Thể thao TPHCM Phạm Trần Gia Phúc giữ vị trí số 1 bảng U18 nam. Trong 7 ván đã đấu. Gia Phúc có 5 thắng, 2 hòa để đạt tổng 6 điểm, có huy chương vàng. Nội dung chứng kiến 57 kỳ thủ tranh tài. Đây là HCV khởi đầu quan trọng của đội cờ vua trẻ Việt Nam trong giải.

Tại bảng U10 nữ, Nguyễn Vũ Bảo Châu đã đạt tổng 6 điểm giành ngôi vô địch nội dung cờ nhanh. Trong bản, kỳ thủ Nakshatra Gumudavelly (Ấn Độ) và Yedresheva Amaliya (Kazakhstan) cùng đạt 6 điểm nhưng thấp hơn chỉ số phụ so với Bảo Châu vì vậy giữ hạng nhì và ba lần lượt.

Ngoài kết quả trên, đội cờ vua trẻ Việt Nam có một số kết quả khác như HCB cờ nhanh U18 nam của Đặng Anh Minh, HCB bảng U16 nam của Đầu Khương Duy, HCB bảng U12 nam của Phan Lê Hoàng Quân, HCĐ bảng U12 nam của Nguyễn Lương Vũ, HCĐ bảng U14 nữ của Trần Lê Vy, HCB bảng U16 nữ của Vũ Nguyễn Bảo Linh.

Giải năm nay quy tụ gần 900 kỳ thủ từ 31 quốc gia và bùng lãnh thổ tại châu Á góp mặt.

Đội cờ vua chủ nhà Trung Quốc góp mặt đông đảo nhất với 360 kỳ thủ. Đội cờ vua Việt Nam có 80 kỳ thủ góp mặt. Giải tranh tài các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn theo các bản U8, U10, U12, U14, U16 và U18 nam, nữ,

MINH CHIẾN