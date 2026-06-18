Tăng tốc chuẩn bị lực lượng hướng đến Asiad 20

Ngày 18-6, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) cơ sở TPHCM, kiểm tra công tác chuẩn bị của các đội tuyển hướng tới Asiad 20. Đây là đợt rà soát quan trọng nhằm đảm bảo lực lượng đạt trạng thái tốt nhất trước thềm đại hội.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam kiểm tra quá trình huấn luyện và động viên các VĐV dự Asiad 20 và ASIAN Para Games 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Tham gia đoàn công tác còn có Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh... Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác huấn luyện, kế hoạch thi đấu quốc tế, cũng như điều kiện đảm bảo chuyên môn, dinh dưỡng cho vận động viên (VĐV).

Hiện tại, lực lượng chuẩn bị tham dự Asiad 20 tập huấn tại Trung tâm HLTTQG có 77 thành viên thuộc 13 đội tuyển, gồm 2 chuyên gia, 19 huấn luyện viên (HLV) và 56 VĐV. Các tuyển thủ đang được phân bổ tập huấn tại bốn cơ sở: phường Linh Xuân (TPHCM), phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), phường Ô Môn (Cần Thơ) và phường Lang Biang - Đà lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã nghe báo cáo tổng thể về kế hoạch tập huấn, lịch thi đấu quốc tế cũng như những đề xuất chuyên môn từ các đội tuyển trọng điểm. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam cũng trực tiếp kiểm tra sân tập, nhà tập luyện, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HLV và VĐV.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực tập luyện của đội bơi quốc gia. Ảnh: THANH TÙNG

Tại nội dung kiểm tra đội tuyển bơi quốc gia, đại diện ban huấn luyện cho biết đội đang tích cực chuẩn bị cho Asiad 20 với 8 VĐV chia thành hai nhóm tập huấn tại Cần Thơ và TPHCM. Đội đề xuất tăng cường tập huấn nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Ghi nhận kiến nghị này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ sự đồng tình, đồng thời đề nghị Cục TDTT Việt Nam và Trung tâm HLTTQG xây dựng phương án phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, bên cạnh các VĐV trọng điểm, các tuyển thủ trẻ cần được quan tâm hơn về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y học và điều kiện tập luyện để phát triển bền vững, tạo nguồn kế thừa cho thể thao đỉnh cao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng quà động viên VĐV cử tạ Trần Minh Trí. Ảnh: THANH TÙNG

Ở môn cử tạ, đoàn công tác đã làm việc với ban huấn luyện về kế hoạch chuẩn bị cho VĐV trọng điểm Trần Minh Trí. Đại diện bộ môn cho biết đang xây dựng chương trình tập huấn tại Trung Quốc trước thềm Asiad. Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, đồng thời yêu cầu ban huấn luyện phải xây dựng giáo án khoa học, hướng đến mục tiêu vượt thành tích kỳ đại hội trước, đặc biệt chú trọng yếu tố tâm lý thi đấu.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực tập luyện đội tuyển boxing nữ. Ảnh: THANH TÙNG

Đối với đội tuyển boxing nữ, hiện lực lượng chủ yếu là các VĐV trẻ được đôn lên, dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Thanh Hải và chuyên gia người Uzbekistan. Tại Asiad 20, đội có võ sĩ Hoàng Ngọc Mai tham dự. Lãnh đạo ngành thể thao đánh giá đây là cơ hội để các gương mặt trẻ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế.

Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác cũng kiểm tra các đội taekwondo, xe đạp, bắn cung, thể dục dụng cụ và bóng chuyền bãi biển nữ - những đội tuyển có VĐV nằm trong chương trình thi đấu của Asiad, cũng như nhóm VĐV người khuyết tật chuẩn bị ASIAN Para Games. Dịp này, các VĐV cũng nhận được những phần quà động viên tinh thần từ đoàn.

Theo thông tin từ đội tuyển taekwondo, Việt Nam đã giành được 8 suất tham dự Asiad 20 sau giải vô địch châu Á hồi tháng 5, gồm 6 VĐV nội dung đối kháng và 2 VĐV nội dung quyền. Đội hiện tập huấn cùng chuyên gia Hàn Quốc và có kế hoạch tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế tiếp theo.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên tinh thần các VĐV người khuyết tật. Ảnh: THANH TÙNG

Ở môn xe đạp đường trường nữ, các tay đua chủ lực đang tập luyện tại Đà Lạt nhằm thích nghi với địa hình đèo dốc. Dự kiến trong tháng 7, đội sẽ cử lực lượng sang Trung Quốc tập huấn để nâng cao khả năng thi đấu. Trong khi đó, đội thể dục dụng cụ đang tranh tài tại Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc để giành suất tham dự Asiad 20. Hướng tới đại hội thể thao châu Á, đội đặt mục tiêu giành huy chương với các gương mặt triển vọng như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc, quyết tâm cao của các đội tuyển. Ông đề nghị các đội tiếp tục rà soát mục tiêu chuyên môn, đổi mới phương pháp huấn luyện, đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình tại Nhật Bản – nơi diễn ra Asiad 20.

Đặc biệt, yếu tố tâm lý được nhấn mạnh là một trong những chìa khóa quyết định thành công. Bên cạnh chuyên môn, sự tự tin, bản lĩnh và khả năng duy trì trạng thái tâm lý ổn định sẽ giúp VĐV phát huy tốt nhất năng lực tại các giải đấu lớn.

NGUYỄN ANH