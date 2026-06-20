Kỳ thủ TPHCM vẫn có mặt trong nhóm đầu cờ tiêu chuẩn giải đồng đội quốc gia

Các kỳ thủ của TPHCM vẫn đang có mặt trong nhóm đầu tại các bảng nam, nữ của nội dung cờ tiêu chuẩn giải cờ vua vô địch đồng đội quốc gia 2026.

Kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy của đội cờ vua nam TPHCM. Ảnh: MINH MINH

Giải đấu vẫn đang diễn ra tại Ninh Bình. Trong nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ nam, nữ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ.

Tới thời điểm hiện tại, nội dung cờ tiêu chuẩn đã kết thúc xong 7 ván. Trong 7 ván đã đấu sáng ngày 20-6, Nguyễn Quốc Hy đang là kỳ thủ nam TPHCM có vị trí cá nhân tốt nhất ở bảng nam. Tại ván 7, Quốc Hy thủ hòa trước Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) do vậy tạm có tổng 6 điểm để xếp thứ nhì. Đứng đầu bảng nam lúc này đang là kỳ thủ Tô Nhật Minh (Cần Thơ) với 6,5 điểm.

Ở bảng nữ, đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng (TPHCM) đã giữ vững vị trí số 1 trong 6 ván. Tuy nhiên tại ván 7, Nguyễn Thị Mai Hưng thủ hòa trước đồng đội Hoàng Thị Bảo Trâm nên đang tạm có 5,5 điểm để đứng hạng 3. Giữ vị trí số 1 trên bảng nữ đang là kỳ thủ Đặng Bích Ngọc (Huế) với 6 điểm còn hạng nhì đang là Nguyễn Bình Vy (Hà Nội) cũng có 6 điểm.

Tuy nhiên, các ván cuối của nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc của từng kỳ thủ đồng thời sẽ xác định thành tích đồng đội để trao huy chương. Điều lệ giải quy định về xếp hạng đồng đội dựa trên thành tích của 4 kỳ thủ nam và 4 kỳ thủ nữ cờ vua (2 kỳ thủ nam, 2 kỳ thủ nữ đối với cờ Asean) xếp hạng cá nhân cao nhất của mỗi đơn vị. Nếu tổng hạng bằng nhau thì xét đến tổng điểm; nếu vẫn bằng nhau thì đội có kỳ thủ xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên. Đội xếp thứ tư được tính là đồng hạng 3. Dự kiến ngày 21-6 sẽ tranh tài những ván cuối của nội dung cờ tiêu chuẩn đối với cờ vua, cờ Asean.

Sau giải tại Ninh Bình, các kỳ thủ sẽ tiếp tục có mặt ở Quảng Ninh thi đấu giải kiện tướng quốc tế 2026.

MINH CHIẾN