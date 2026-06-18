Thể thao phường Bình Thạnh đạt thành tích nổi bật ở Đại hội TDTT các cấp

Ngày 18-6, UBND phường Bình Thạnh (TPHCM) tổng kết công tác tổ chức và tham dự Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2026.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh trao khen thưởng đến các đội, cá nhân đạt thành tích

Trong năm, phường Bình Thạnh đã tổ chức thành công 8 môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia. Từ phong trào, phường đã tuyển chọn và xây dựng được lực lượng vận động viên có chất lượng, đạt nhiều thành tích nổi bật ở các cấp thi đấu.

Tại Đại hội Thể dục thể thao liên phường 2026, đoàn thể thao phường Bình Thạnh xuất sắc xếp nhất toàn đoàn với 31 HCV, 16 HCB và 14 HCĐ.

Môn võ cổ truyền phường Bình Thạnh đạt 2 HCV và 1 HCĐ

Tiếp nối thành công đó, tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026, đoàn thể thao phường Bình Thạnh tham gia 35/44 môn thi đấu với 381 vận động viên và giành 29 HCV, 24 HCB và 37 HCĐ, xếp hạng 6 toàn đoàn về tổng số huy chương và xuất sắc giành vị trí nhất Cụm thi đua số 6.

VĐV Boxing phường Bình Thạnh (trang phục đỏ) thi đấu nổi bật, góp công vào thành tích chung hạng 3 toàn đoàn tại Đại hội TDTT TPHCM 2026

Đặc biệt, nhiều môn thể thao tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu như: đua thuyền, quyền Anh, bắn súng, aerobic, cử tạ, bóng bàn, cầu mây, cầu lông, judo, taekwondo...

Dịp này, UBND phường Bình Thạnh đã biểu dương, khen thưởng 23 tập thể, 84 cá nhân, huấn luyện viên và vận động viên có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham dự Đại hội Thể dục thể thao các cấp 2026.

NGUYỄN ANH