Gần 300 VĐV tranh tài tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2026

Gần 300 vận động viên đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026.

Các đội tham dự Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2026

Tối 17-7, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Đồng Nai, Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Pencak Silat thế giới (PERSILAT), Cục Thể dục thể thao Việt Nam, lãnh đạo TP Đồng Nai.

Quang cảnh lễ khai mạc giải

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay quy tụ gần 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là Giải vô địch Pencak Silat châu Á đầu tiên được tổ chức tại TP Đồng Nai sau khi địa phương hợp nhất, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai, tăng cường giao lưu, hợp tác thể thao quốc tế và hướng tới mục tiêu đưa Pencak Silat được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận.

Các VĐV và HLV ấn tượng với màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng của nước chủ nhà Việt Nam

Theo điều lệ, nội dung đối kháng thi đấu theo các hạng cân nam, nữ, đồng thời bổ sung hai hạng cân mở rộng (Open) dành cho nam và nữ. Nội dung biểu diễn gồm các phần thi cá nhân, đôi, đồng đội và cá nhân sáng tạo ở cả hai giới.

Màn biểu diễn võ thuật tại đêm khai mạc

Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 diễn ra đến ngày 23-7. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài những nội dung đầu tiên.

PHÚ NGÂN