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Team Jogarbola Pickleball ra mắt với dàn ngôi sao đương thời

SGGPO

Làng Pickleball Việt Nam những ngày qua trở nên sôi động khi CLB Jogarbola pickleball trình làng với dàn sao đương thời qua lễ ra mắt diễn ra trong hai ngày 17, 18-7 tại Hà Nội và TPHCM.

Bảy ngôi sao của làng pickleball cùng tề tựu về Team Jogarbola
Bảy ngôi sao của làng pickleball cùng tề tựu về Team Jogarbola

Team Jogarbola Pickleball quy tụ những gương mặt hàng đầu của làng pickleball Việt Nam hiện nay bao gồm: Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Phạm Hồng Nam và tài năng mới 15 tuổi Sóc Nâu (Phạm Ngọc Hà Vy). Các tay vợt trên đã ra mắt màu áo mới tại TPHCM và giao lưu với người hâm mộ vào sáng 18-7.

Dàn sao này hứa hẹn sẽ mang thêm về nhiều danh hiệu vô địch trong nước và quốc tế cho Team Jogarblola. Thương hiệu thể thao uy tín Jogarbola cũng kỳ vọng đội hình này sẽ trở thành biểu tượng mới, truyền cảm hứng về tinh thần thi đấu, sự bền bỉ và khát vọng chiến thắng.

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Sophia Huỳnh Trần đang trong top đầu của làng pickleball Việt Nam

Đáng chú ý ở Team Jogarblola là hai tay vợt trẻ tuổi Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần, bộ đôi đã ký hợp đồng với Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) thi đấu trong hệ thống pickleball chuyên nghiệp (PPA Tour). Trên bảng xếp hạng mới nhất của PPA, Trương Vinh Hiển là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất khi xếp vị trí thứ 15 nội dung đơn nam, trên Lý Hoàng Nam (hạng 17), Phúc Huỳnh (hạng 20). Trong khi đó Sophia Huỳnh Trần đang nổi lên như là một trong những tay vợt nữ hàng đầu của làng pickleball Việt Nam.

Đại diện Jogarbola cho biết, sự kiện lần này là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam. Thông qua việc đầu tư vào pickleball – môn thể thao mới mẻ nhưng giàu tiềm năng – Jogarbola mong muốn tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nơi các vận động viên có thể khẳng định tài năng và người hâm mộ được trải nghiệm tinh thần thể thao đỉnh cao.

LÊ ANH

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Sophia Huỳnh Trương Vinh Hiển Jogarbola Sophia Phương Anh Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp Pickleball Sóc Nâu Phạm Hồng Nam Đỗ Minh Quân PPA Tour

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