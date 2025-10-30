Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh cùng 17 cơ thủ góp mặt giải World Cup carom 3 băng tại Hàn Quốc

Các cơ thủ hàng đầu của Việt Nam đã nằm trong danh sách tham dự giải World Cup 2025 carom 3 băng tổ chức ở Gwangju (Hàn Quốc).

Cơ thủ Trần Quyết Chiến sẽ sang Hàn Quốc thi đấu ngay đầu tháng 11. Ảnh: UMB

Chương trình thi đấu sẽ bắt đầu từ ngày 3-11 và kéo dài tới ngày 9-11. Billiards Việt Nam có 19 cơ thủ được suất tham dự giải đấu này.

Trong đó, nhiều gương mặt hàng đầu sẽ góp mặt là Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự.

Ngoài họ, đội hình cơ thủ Việt Nam có những cái tên như Đào Văn Ly, Lê Thành Tiến, Nguyễn Hoàn Tất, Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Như Lê, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Hữu Thanh, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Đinh Thế Vĩnh, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Trương Huỳnh Quốc Đạt.

Theo thứ hạng thế giới, 2 cơ thủ Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực được vào vòng bảng chính của giải. Các cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh sẽ phải tham dự vòng loại thứ 4.

Các cơ thủ Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Đỗ Trung Hậu, Nguyễn Hữu Thanh, Đinh Thế Vĩnh, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Như Lê, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long, Thón Viết Hoàng Minh, Lê Thành Tiến sẽ phải tham dự vòng loại theo các lượt thi đấu được quy định. Ban tổ chức giải đấu chỉ trao 32 suất chính thức vượt qua vòng loại để vào các bảng đấu cuối cùng.

Đầu tháng 10 vừa qua, billiards Việt Nam đã tham dự giải vô địch thế giới carom 3 băng của Liên đoàn billiards quốc tế tổ chức tại Bỉ. Tuy nhiên, không cơ thủ nào lọt vào top 4 người xuất sắc nhất tại giải.

MINH CHIẾN