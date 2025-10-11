Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh vượt qua vòng 32 cơ thủ tại Cúp thế giới 2025

2 cơ thủ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh thi đấu với phong độ cao để vượt qua vòng 32 gương mặt xuất sắc nhất tại Cúp thế giới (World Cup) 2025 đang tổ chức ở Bỉ.

Trần Quyết Chiến đang thi đấu tại Bỉ với phong độ ổn định. Ảnh: UMB

Rạng sáng ngày 11-10 theo giờ Việt Nam, Trần Quyết Chiến thi đấu bảng C đã có 2 trận thắng trước Nguyễn Trần Thanh Tự với tỷ số 40-22 sau 29 lượt cơ và thắng Roland Forthomme (Bỉ) với tỷ số 40-37. Sau đó, Trần Quyết Chiến thua trước Martin Horn (Đức) với kết quả 29-40. Dù thế, Trần Quyết Chiến giữ vị trí nhì bảng C nên giành quyền đi tiếp vào vòng 16 cơ thủ loại trực tiếp tiếp theo. Ở bảng này, Nguyễn Trần Thanh Tự bị loại.

Tại bảng F, Bao Phương Vinh đã vượt qua đồng đội Trần Thanh Lực với tỷ số 40-17 sau 22 lượt cơ. Tiếp sau đó, Phương Vinh thắng Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) 40-31 nhưng để thua Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) 34-40. Với kết quả này, Bao Phương Vinh giành quyền đi tiếp tại bảng F. Đáng chú ý, Trần Thanh Lực bị loại.

Cơ thủ còn lại của Việt Nam tiếp tục vào vòng 16 người xuất sắc là Chiêm Hồng Thái. Thi đấu trong bảng G, Hồng Thái đã thua 39-40 trước cơ thủ Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên cơ thủ của Việt Nam đã thắng Gonzalez (Colombia) với tỷ số 40-30 và thắng Jeremy Bury (Pháp) với tỷ số 40-37.

World Cup 2025 của nội dung carom 3 băng diễn ra tại Bỉ tới hết ngày 12-10 theo giờ địa phương. Sau giải này, nhiều cơ thủ (trong đó có Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái) tiếp tục tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Bỉ.

MINH CHIẾN